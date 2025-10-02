Cancerul la sân, principalul diagnostic oncologic în rândul româncelor. Cum poți face gratuit mamografie

În fiecare an, mii de femei din România află că au cancer la sân. Cel mai mare număr a fost în 2022, peste 12.500 de cazuri noi. Medicina a evoluat și diagnosticul nu reprezintă o condamnare. Cu cât boala este descoperită mai repede, cu atât cresc și șansele de a o învinge. Mamografiile se pot realiza gratuit, cu trimitere de la medicul de familie.

Octombrie este luna de conștientizare cu privire la cancerul la sân, cel mai frecvent diagnostic oncologic din lume în rândul femeilor. Mamografia poate diagnostica până la 85% dintre cazuri, mai ales în stadiu incipient. Această investigație le este recomandată tuturor doamnelor de peste 40 de ani, de obicei o dată la doi ani.

Mamografia costă sau se face gratuit?

Mamografiile pot fi realizate gratuit, cu trimitere de la medicul de familie, chiar și la clinici private.

"Am avut mai multe discuții, atât cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și cu reprezentanții Societății Medicilor de Familie, toată lumea ne-a asigurat că fluxul este unul corespunzător. Primul pas este ca doamna să meargă la medical de familie, medical de familie îi trimite un bilet de trimitere", spune Alin Bujan, directorul executiv al Federației Asociației Bolnavilor de Cancer (FABC).

Organizația de pacienți va lansa și o aplicație prin care femeile pot afla mai ușor unde se pot programa pentru o astfel de investigația.

"Pe 22 octombrie vom lansa o aplicație prin care identificăm în timp real care sunt centrele/spitalele/clinicile care sunt în relație cu CNAS și care pot efectua mamografii gratuite. Sunt județe neacoperite și sunt județe în care există aparate care pot efectua și care pot fi gratuite", precizează Alin Bujan.

Federația are în desfășurare și o campanie de screening în mediul rural, până pe 23 noiembrie. Lista localităților unde va ajunge caravana mobilă o puteți consulta aici.

Autopalparea nu înlocuiește mamografia, dar este utilă indiferent de vârstă

Chiar dacă datele arată că peste 50% dintre cazurile de cancer la sân apar la femei între 45 și 69 de ani, asta nu înseamnă că nu există și paciente mai tinere la care să se declanșeze afecțiunea. Tocmai de aceea, ginecologii recomandă tuturor tinerelor de peste 20 de ani autopalparea sânilor. Această rutină trebuie realizată o dată pe lună, după menstruație și poate fi salvatoare. Nu orice nodul înseamnă cancer, dar este important ca la orice modificare sesizată, femeia să meargă la medic.

Asociațiile de pacienți vorbesc despre rata mare de vindecare atunci când boala este depistată la timp.

"Cu siguranță a crescut rata de supraviețuire. Tratamentele nu mai zic, este cu totul și cu totul altă eră din punct de vedere al științei. Însă cel mai important este ca doamnele să fie atente la semnele corpului lor, să țină legătura cu medical de familie, să fie vigilante la orice modificare. Pentru că diagnosticarea în fază incipientă înseamnă vindecare", spune Alin Bujan.

Prima Doamnă a României, mesaj pentru femeile care luptă sau au luptat cu boala

De Ziua Națională a Luptei Împotriva Cancerului la Sân, inclusiv Palatul Cotroceni a fost iluminat în roz. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis un mesaj pentru toate femeile care au luptat sau luptă cu acest diagnostic.

"Dumneavoastră ne reamintiţi că graniţa între sănătate şi boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem controla totul în viaţă, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante”, a spus Mihaela Grădinaru, citată de news.ro.

Prima doamnă a vorbit și ea despre importanța prevenției.

„Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenţia este un act de iubire de sine, de responsabilitate faţă de noi şi faţă de toţi cei care au nevoie de noi. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa şi uneori gesturi simple, ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, pot să îl ajute să-şi regăsească speranţa, să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru un control de specialitate”.

Cauzele cancerului mamar nu sunt cunoscute nici până acum cu certitudine și este greu de spus ce femei sunt predispuse la această afecțiune.