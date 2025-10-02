search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cancerul la sân, principalul diagnostic oncologic în rândul româncelor. Cum poți face gratuit mamografie

0
0
Publicat:

În fiecare an, mii de femei din România află că au cancer la sân. Cel mai mare număr a fost în 2022, peste 12.500 de cazuri noi.  Medicina a evoluat și diagnosticul nu reprezintă o condamnare. Cu cât boala este descoperită mai repede, cu atât cresc și șansele de a o învinge. Mamografiile se pot realiza gratuit, cu trimitere de la medicul de familie.

Administrația Prezidențială a marcat Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului FOTO presidency.ro
Administrația Prezidențială a marcat Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului FOTO presidency.ro

Octombrie este luna de conștientizare cu privire la cancerul la sân, cel mai frecvent diagnostic oncologic din lume în rândul femeilor. Mamografia poate diagnostica până la 85% dintre cazuri, mai ales în stadiu incipient. Această investigație le este recomandată tuturor doamnelor de peste 40 de ani, de obicei o dată la doi ani. 

Mamografia costă sau se face gratuit?

Mamografiile pot fi realizate gratuit, cu trimitere de la medicul de familie, chiar și la clinici private.

"Am avut mai multe discuții, atât cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cât și cu reprezentanții Societății Medicilor de Familie, toată lumea ne-a asigurat că fluxul este unul corespunzător. Primul pas este ca doamna să meargă la medical de familie, medical de familie îi trimite un bilet de trimitere", spune Alin Bujan, directorul executiv al Federației Asociației Bolnavilor de Cancer (FABC).

Organizația de pacienți va lansa și o aplicație prin care femeile pot afla mai ușor unde se pot programa pentru o astfel de investigația. 

"Pe 22 octombrie vom lansa o aplicație prin care identificăm în timp real care sunt centrele/spitalele/clinicile care sunt în relație cu CNAS și care pot efectua mamografii gratuite. Sunt județe neacoperite și sunt județe în care există aparate care pot efectua și care pot fi gratuite", precizează Alin Bujan.

Federația are în desfășurare și o campanie de screening în mediul rural, până pe 23 noiembrie. Lista localităților unde va ajunge caravana mobilă o puteți consulta aici.

Autopalparea nu înlocuiește mamografia, dar este utilă indiferent de vârstă

Chiar dacă datele arată că peste 50% dintre cazurile de cancer la sân apar la femei între 45 și 69 de ani, asta nu înseamnă că nu există și paciente mai tinere la care să se declanșeze afecțiunea. Tocmai de aceea, ginecologii recomandă tuturor tinerelor de peste 20 de ani autopalparea sânilor. Această rutină trebuie realizată o dată pe lună, după menstruație și poate fi salvatoare. Nu orice nodul înseamnă cancer, dar este important ca la orice modificare sesizată, femeia să meargă la medic.

Asociațiile de pacienți vorbesc despre rata mare de vindecare atunci când boala este depistată la timp.

"Cu siguranță a crescut rata de supraviețuire. Tratamentele nu mai zic, este cu totul și cu totul altă eră din punct de vedere al științei. Însă cel mai important este ca doamnele să fie atente la semnele corpului lor, să țină legătura cu medical de familie, să fie vigilante la orice modificare. Pentru că diagnosticarea în fază incipientă înseamnă vindecare", spune Alin Bujan. 

Prima Doamnă a României, mesaj pentru femeile care luptă sau au luptat cu boala

De Ziua Națională a Luptei Împotriva Cancerului la Sân, inclusiv Palatul Cotroceni a fost iluminat în roz. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis un mesaj pentru toate femeile care au luptat sau luptă cu acest diagnostic. 

"Dumneavoastră ne reamintiţi că graniţa între sănătate şi boală poate fi uneori foarte firavă, că nu putem controla totul în viaţă, dar că, atunci când apare acest tip de provocare, sprijinul familiei, competenţa şi profesionalismul medicilor sunt extrem de importante”, a spus Mihaela Grădinaru, citată de news.ro.

Prima doamnă a vorbit și ea despre importanța prevenției.

Uităm deseori de noi, de sănătatea noastră, dar prevenţia este un act de iubire de sine, de responsabilitate faţă de noi şi faţă de toţi cei care au nevoie de noi. Îmi doresc ca această lumină roz să ne amintească importanţa conexiunii umane autentice, compasiunea, răbdarea, sprijinul şi speranţa şi uneori gesturi simple, ca cel de a-l asculta pe cel de lângă noi, care trece printr-o perioadă dificilă, pot să îl ajute să-şi regăsească speranţa, să viziteze un medic pentru un control de rutină sau pentru un control de specialitate”. 

Mirabela Grădinaru, în timpul discursului FOTO Administrația Prezidențială
Mirabela Grădinaru, în timpul discursului FOTO Administrația Prezidențială

Cauzele cancerului mamar nu sunt cunoscute nici până acum cu certitudine și este greu de spus ce femei sunt predispuse la această afecțiune.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
gandul.ro
image
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
mediafax.ro
image
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
playtech.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Elevii intră în vacanță! Cum sunt programate următoarele zile libere
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Ce zodii trăiesc transformări uriașe în octombrie
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe