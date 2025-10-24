Mituri și adevăruri despre cancerul mamar: cum influențează greutatea și alimentația

Deși campaniile de informare s-au înmulțit, multe femei sunt încă influențate de miturile despre cancerul de sân. Medicii atrag atenția că informațiile greșite pot duce la întârzierea diagnosticării și la neglijarea controalelor esențiale. Platforma canceruldesan.ro explică simplu care sunt cele mai răspândite idei false și ce arată, în realitate, studiile medicale.

Nu poți face nimic pentru a preveni cancerul de sân

Fals. Potrivit specialiștilor, aproximativ 90% dintre cazuri sunt influențate de stilul de viață și de factori de mediu. Activitatea fizică regulată, alimentația echilibrată, renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool pot reduce semnificativ riscul apariției bolii.

Greutatea nu are legătură cu riscul de cancer mamar

Fals. Greutatea contează, mai ales după menopauză. Țesutul adipos produce estrogen, iar un nivel ridicat al acestui hormon poate favoriza dezvoltarea cancerului de sân. Femeile supraponderale au, în medie, un risc mai mare de a fi diagnosticate cu această boală.

Cancerul de sân este moștenit

Adevărat, dar doar parțial. Doar 5–10% dintre cazuri sunt cauzate de mutații genetice (precum BRCA1 și BRCA2). În rest, mediul și stilul de viață au un rol major. Cazurile din aceeași familie apar adesea pentru că membrii au obiceiuri de viață similare, obiceiuri care pot fi schimbate, explică medicii.

Poți avea cancer fără niciun simptom

Adevărat. În multe situații, boala evoluează ani întregi fără semne vizibile. De aceea, mamografiile și controalele periodice sunt esențiale pentru depistarea precoce.

Cancerul de sân apare întotdeauna cu un nodul

Fals. Deși nodulul este cel mai des întâlnit simptom, pot apărea și alte semne, precum modificări ale pielii sau ale mamelonului. Autopalparea lunară și vizitele regulate la medic rămân metode importante de monitorizare.

După menopauză nu mai e nevoie de mamografie

Fals. Riscul crește odată cu vârsta. Două din trei cazuri de cancer mamar sunt descoperite la femei de peste 55 de ani, avertizează specialiștii. Screeningul regulat este recomandat toată viața.

Pilulele contraceptive provoacă cancer de sân

Adevărat parțial. Cercetările arată că riscul variază în funcție de vârstă și etnie. Femeile afro-americane și cele care iau pilule după 45 de ani pot avea un risc ușor crescut, dar nu există o regulă universală.

Bărbații nu pot face cancer de sân

Fals. Boala poate afecta și bărbații. Peste 2.000 de bărbați sunt diagnosticați anual, iar aproximativ 400 mor din cauza acestei forme de cancer, potrivit datelor medicale. Orice modificare la nivelul pieptului trebuie verificată.

Se cunosc cauzele exacte ale cancerului mamar

Fals. Deși sunt identificați factori de risc precum obezitatea sau sedentarismul, nu se cunosc cauzele exacte ale apariției cancerului de sân. Medicina continuă să investigheze mecanismele precise care declanșează boala.

Alăptarea reduce riscul de cancer de sân

Adevărat. Un an de alăptare poate reduce riscul cu până la 12%, arată specialiștii. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea până la vârsta de 2 ani pentru beneficii atât pentru mamă, cât și pentru copil.

Femeile care nu nasc sunt mai afectate

Adevărat. Deși mecanismul nu este pe deplin clar, studiile arată că femeile care nu au avut o sarcină sau au născut la o vârstă înaintată prezintă un risc mai mare de cancer mamar.

Mortalitatea prin cancer de sân este în scădere

Adevărat. Progresele medicale și diagnosticarea timpurie au redus semnificativ mortalitatea. Rata de deces a scăzut cu 27% între 1990 și 2005, potrivit statisticilor medicale.

Implanturile mamare cresc riscul de cancer

Fals. Studiile internaționale arată că siliconul nu este cancerigen. Singurul inconvenient este că implanturile pot îngreuna interpretarea mamografiilor, dar nu provoacă apariția bolii.

Sutienul cauzează cancer de sân

Fals. Nu există nicio dovadă științifică în acest sens. Nu s-a observat nicio diferență în riscul de cancer între femeile care poartă sutien și cele care nu poartă, subliniază specialiștii.

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, cu 2,26 milioane de cazuri noi și 680.000 de decese anual la nivel global. În România, sunt raportate peste 12.000 de cazuri în fiecare an.

Depistarea timpurie crește șansele de vindecare: 61% dintre paciente sunt diagnosticate în stadiu incipient, iar rata de supraviețuire la 5 ani este de 95%. Aproximativ 70% dintre cazuri sunt depistate prin autoexaminare. Se recomandă mamografie anuală după 50 de ani și ecografie mamară la vârste mai tinere.