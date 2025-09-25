Lipsa primului screening pentru cancerul de sân crește semnificativ riscul de deces, spun cercetătorii

Femeile care nu efectuează primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc cu 40% mai mare de a muri din cauza acestei boli în următorii 25 de ani, arată un studiu internaţional publicat joi în revista British Medical Journal.

Cercetarea, realizată în China şi Suedia, a analizat datele programului suedez de screening mamografic care a vizat aproape 500.000 de femei invitate între 1991 şi 2020, la vârsta de 50 de ani – sau, după 2005, de la 40 de ani, relatează News.ro.

Aproape o treime dintre acestea (32,1%) nu au efectuat prima mamografie, fiind mai puţin dispuse să participe şi la controalele ulterioare şi având o probabilitate mai mare de a fi diagnosticate cu cancer de sân în stadii avansate.

Deşi incidenţa bolii a fost similară între cele două grupuri, mortalitatea prin cancer de sân a fost mai ridicată în cazul femeilor care au refuzat primul screening: 9,9 decese la 1.000, faţă de 7 la 1.000 în rândul celor care l-au efectuat. Această diferenţă este explicată, potrivit cercetătorilor, prin detectarea tardivă a bolii.

Autorii subliniază că, deşi studiul este observaţional şi nu poate demonstra direct cauzalitatea, rezultatele confirmă importanţa majoră a primului screening ca „investiţie pe termen lung în supravieţuirea” femeilor. Ei cer autorităţilor să îmbunătăţească informarea, sprijinirea şi încurajarea pacientelor să participe la prima mamografie.