România a stabilit un nou record mondial. Peste 20.000 de oameni s-au așezat, sâmbătă, la aceeași masă în Piața Constituției, în cadrul evenimentului „Masa care unește”. Acțiunea a avut și un scop caritabil: strângerea de fonduri pentru prima clinică modernă de psihiatrie pediatrică din România, care este construită integral din donații la Spitalul „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

România a stabilit un nou record mondial. Precedentul fusese stabilit tot de „Masa care unește”. Foto: Facebook

Mesele amplasate între Piața Constituției și Piața Unirii au format un șir lung de aproximativ cinci kilometri. Participanții au luat parte la eveniment după ce au primit o brățară specială, iar accesul în zona amenajată a început de la ora 16:00.

Pentru eveniment au fost pregătite aproximativ cinci tone de mâncare, precum și mii de sticle de apă și suc. Participanții au beneficiat gratuit de preparatele oferite și au putut primi inclusiv farfurii personalizate sau obiecte de pe mesele amenajate, potrivit Click!

Printre persoanele prezente s-a numărat și Codin Maticiuc, partener al organizatorilor. Pe ecranele amplasate în zona evenimentului au fost proiectate și materiale de promovare pentru fundația acestuia, care strânge fonduri pentru construirea primului spital de psihiatrie pentru copii în curtea Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Noua clinică ar urma să ofere anual tratament pentru aproximativ 5.700 de copii. Recordul nu a fost doar despre numărul participanților, ci despre contribuția acestora la un proiect destinat copiilor și familiilor care au nevoie de servicii moderne de psihiatrie pediatrică. Evenimentul a fost organizat de Fundația Metropolis, cu sprijinul voluntarilor și al celor care au participat la „Masa care unește”.

„Masa care unește” a avut și o ediție precedentă dedicată unui record mondial. În 2025, aproximativ 10.000 de persoane s-au reunit la Alba Iulia pentru o tentativă de record Guinness World Records privind cea mai lungă masă realizată din materiale reciclabile.