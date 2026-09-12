Copil de 4 ani, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. A fost chemat elicopterul SMURD

Un băiețel de 4 ani din Târgu Jiu a ajuns în stare extrem de gravă la Spitalul Județean de Urgență, după ce un dulap a căzut peste el și l-a lovit în zona capului. Medicii au decis transferul de urgență al copilului la Spitalul „Marie Curie” din București.

Copil de 4 ani, în stare gravă după ce un dulap a căzut peste el. Foto: DSU

Accidentul s-a produs în timp ce copilul se afla în grija bunicilor. În urma loviturii, băiețelul a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Jiu.

Starea copilului i-a determinat pe medici să solicite transferul la București. Pentru transportul său a fost chemat un elicopter SMURD, potrivit pandurul.ro.

Potrivit unor informații apărute în mediul online, copilul s-ar afla în comă. Aceste informații nu au fost însă confirmate oficial de autorități.

Cazul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde oamenii au transmis mesaje de încurajare familiei.