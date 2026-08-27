Reacția MApN la apariția unor hărți cu presupuse drone în România: „Nu vă lăsați induși în eroare”

Ministerul Apărării Naționale avertizează populația cu privire la informațiile apărute în mediul online după atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Mai multe capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dimap.live, au fost distribuite pe rețelele sociale și sugerează, în mod eronat, că drone s-ar afla în spațiul aerian românesc.

MApN, avertisment după apariția unor hărți cu presupuse drone în România Foto: MApN

Astfel de platforme nu au acces la datele radar militare, precizează InfoRadar. Acestea funcționează pe baza unor estimări, algoritmi predictivi sau informații provenite din surse deschise, care pot fi incomplete și pot genera erori de localizare ori traiectorii care nu corespund situației reale.

Potrivit Ministerului Apărării, spațiul aerian al României este supravegheat permanent, 24 de ore din 24, prin sistemul radar al MApN, care utilizează echipamente militare de înaltă tehnologie.

În cazul identificării unui risc real, sunt activate imediat procedurile de intervenție. Forțele de apărare antiaeriană și poliție aeriană sunt alertate, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este notificat pentru transmiterea unor mesaje RO-Alert către populația din zona vizată.

MApN le recomandă cetățenilor să nu se bazeze pe hărțile și informațiile furnizate de platforme neoficiale și să verifice informațiile din surse oficiale. Ministerul avertizează că distribuirea unor informații neverificate poate provoca îngrijorare și poate distrage atenția de la alertele reale, atunci când acestea sunt emise.

„Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră, iar orice risc real și verificat este comunicat imediat pe canale oficiale”, transmite Ministerul Apărării Naționale.