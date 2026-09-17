 FBI a zădărnicit un complot rusesc de asasinare a unui disident cunoscut, la Washington | adevarul.ro
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FBI a zădărnicit un complot rusesc de asasinare a unui disident cunoscut, la Washington

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Pe fondul atenției tot mai mari acordate anchetelor FBI privind ingerințele Rusiei în alegerile din SUA, agenția americană a anunțat o nouă amenințare venită din partea serviciilor secrete de la Moscova. FBI a zădărnicit un complot al serviciilor secrete ruse, care pregăteau asasinarea unui disident rus cunoscut, la Washington. Ancheta leagă această rețea și de planuri de supraveghere, asasinate și sabotaje în țările europene care sprijină Ucraina, potrivit agenției Associated Press.

Agent FBI în misiune
Agent FBI în misiune/FOTO:Shutterstock

În cadrul dosarului, o instanță federală din Manhattan a făcut public un rechizitoriu împotriva a cinci persoane, despre care se crede că se află în afara Statelor Unite. Potrivit anchetatorilor, începând din 2024, o rețea legată de serviciile secrete ruse a plătit sau a încercat să plătească persoane din SUA și din alte țări pentru a supraveghea disidenți ruși și, ulterior, pentru a-i asasina. Persoanele recrutate de această rețea au fost, de asemenea, vizate pentru a fi implicate în atacuri teroriste împotriva unor infrastructuri civile și militare din țările europene pe care Moscova le consideră aliate ale Ucrainei.

Șeful biroului FBI din New York, James Barnacle Jr., a declarat că agenția a reușit să destructureze planurile în urma unei anchete de lungă durată. Potrivit acestuia, reprezentanți ai serviciilor secrete ruse și persoane afiliate acestora plănuiau intimidări, amenințări și asasinate, atât pe teritoriul SUA, cât și în străinătate. Șeful biroului FBI din Washington, Darren Cox, a subliniat, la rândul său, munca mai multor divizii regionale ale biroului și a agențiilor partenere, precizând că autoritățile au reacționat rapid și au reușit să dejoace complotul.

Într-un comunicat oficial, FBI a precizat că rețeaua, care acționa în interesul serviciilor secrete ruse, plănuia și desfășura, cel puțin din 2024, atacuri și asasinate în diverse țări ale lumii, inclusiv în Statele Unite. Inițial, această structură se concentra în principal asupra disidenților și dezertorilor ruși. După invazia rusă pe scară largă în Ucraina, din 2022, obiectivele sale s-au extins, potrivit autorităților americane, și asupra țărilor pe care Moscova le consideră aliate ale Kievului.

Membrii rețelei au încercat, de asemenea, să recruteze mai multe persoane direct din SUA

În ultima perioadă, membrii rețelei au încercat, de asemenea, să recruteze mai multe persoane direct din Statele Unite. Procuroarea americană Jamie McDonald a declarat că persoanele acuzate au acționat în cadrul unei rețele care urmărea să semene distrugere și haos în mai multe țări, inclusiv în SUA.

Printre acuzați, autoritățile americane au numit trei reprezentanți sau membri de rang înalt ai rețelei de informații ruse: Iuri Hrameev, fost colonel al serviciilor secrete ruse, fiul său, Kiril Hrameev, ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), precum și cetățeanul cubanez Oemis Romagosa Durruti, care locuiește în Rusia și are influență în diaspora cubaneză.

Rechizitoriul descrie FSB drept principalul serviciu de securitate internă al Rusiei și succesorul KGB-ului sovietic. Potrivit anchetei, Iuri Hrameev și alți doi acuzați, Yaidel Delgado Suárez și Ángel Eduardo Castro, care trăiesc în Rusia, ar fi recrutat un cetățean venezuelean stabilit în Brooklyn. Acestuia i s-a cerut să supravegheze un disident rus cunoscut, despre care organizatorii complotului credeau că locuiește la Washington, urmând ca ulterior să îl asasineze.

Venezueleanul din Brooklyn a fost trimis la două adrese asociate potențialei victime și a primit instrucțiuni detaliate privind modul de desfășurare a supravegherii. Pentru această activitate, i s-au promis inițial 1.000 de dolari, sumă majorată ulterior la 1.500 de dolari. După ce și-a îndeplinit sarcina, bărbatul le-a transmis comanditarilor mai multe fotografii și înregistrări video ale locurilor legate de țintă.

Ulterior, i s-au oferit 40.000 de dolari pentru a „elimina” sau a „face să dispară” disidentul, prin asasinare. Venezueleanul a refuzat propunerea. În urma refuzului, reprezentantul rețelei care făcuse oferta a început să caute alți executanți în Statele Unite. Potrivit rechizitoriului, mai multor persoane li s-au oferit sume considerabile pentru a duce la capăt operațiunea.

Șeful FBI urmează să viziteze Rusia

Este de menționat că, în paralel cu dezvăluirea acestor operațiuni ruse pe teritoriul american, FBI și-a extins cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii din Rusia și China. La inițiativa directorului biroului, Kash Patel, cele două părți au creat patru grupuri de lucru comune, dedicate combaterii fraudei cibernetice, traficului de droguri, infracțiunilor violente împotriva copiilor și căutării persoanelor date în urmărire. Autoritățile americane și cele chineze desfășoară operațiuni comune și fac schimb de personal și informații.

În plus, directorul FBI, Kash Patel, plănuiește să viziteze personal Rusia în toamna acestui an. Deplasarea este programată, deocamdată, pentru 14–15 octombrie, cu escale la Moscova și Sankt Petersburg. Gazda vizitei ar urma să fie FSB. Nu se știe deocamdată dacă Patel se va întâlni și cu liderul rus Vladimir Putin sau cu alți oficiali de rang înalt de la Kremlin și nici ce subiecte ar urma să fie discutate.

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