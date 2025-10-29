Ministrul Educației Daniel David reacționează după ce Ucraina a anunțat închiderea a 16 licee cu predare în limba română: „Dorim să promovăm un dialog constructiv”

Daniel David a reacționat după ce, în contextul măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027. Ministrul român al Educației i-a transmis omologului său ucrainean o scrisoare pe această temă.

În scrisoarea trimisă ministrului ucrainean, Daniel David, „insistă" asupra luării în considerare a solicitărilor „legitime” formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti și vorbește despre necesitatea de a respecta drepturile persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă.

„Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, Daniel David, îşi exprimă preocuparea faţă de recentele informaţii publicate în mass-media cu privire la implementarea măsurilor de reformă educaţională din Ucraina, la nivelul ciclului liceal, cu impact asupra învăţământului cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi. În acest context, pentru a avea acces direct la informaţiile corecte şi pentru a înţelege contextul reformei, ministrul Daniel David a adresat o scrisoare omologului ucrainean, insistând asupra importanţei luării în considerare a solicitărilor legitime formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti, precum şi asupra necesităţii respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, transmis miercuri.

Daniel David a propus organizarea unor consultări

În același comunicat, Ministerul Educaţiei precizează că Daniel David a propus organizarea unor consultări între cele două instituţii, afirmându-şi disponibilitatea de a prezenta experienţa şi practica României în ceea ce priveşte învăţământul în limba minorităţilor naţionale, „practică larg apreciată în plan internaţional".

„Soluţii bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi”

MEC arată că înţelege dificultăţile legate de reformarea unui sistem bugetar mare pentru a-l ancora „dinamic în modernitate", însă susţine că este important ca deciziile luate la nivel local, regional sau naţional să nu afecteze exerciţiul dreptului la educaţie al etnicilor români din Ucraina care doresc să studieze în limba maternă.

„Dorim să promovăm un dialog constructiv cu autorităţile ucrainene. Experienţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării arată că doar soluţiile bazate pe dialog, consultare publică şi respect faţă de nevoile fiecărei comunităţi determină succesul oricărui proces de reformă educaţională", a subliniat Daniel David, potrivit comunicatului.

În urmă cu o săptămână, secretarul responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina", Aurica Bojescu, a declarat pentru Agerpres, că numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţ vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ.

Potrivit acesteia, Consiliul Regional Cernăuţi a aprobat noua reţea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română şi nouă mixte.

În august, comunitatea românească din Ucraina a apelat la Ministerul de Externe al României să intervină pentru menținerea învățământului în limba română.

„Tema învățământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea școală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră națională. (…) Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (…) Dacă noi cedăm acum școala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a declarat Bojescu, potrivit Agerpres.