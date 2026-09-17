Kelemen Hunor vrea un premier care să facă balet: „Va merge pe o linie foarte, foarte subțire”. Cravata aleasă de liderul UDMR

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că preocuparea formațiunii sale este, dincolo de numele premierului, să ofere țării un guvern stabil.

1/6 INSTANT COTROCENI CONSULTARI UDMR 085 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Liderii UDMR care au ieșit de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan legate desemnarea unui prim ministru au declarat că se conturează varianta unui guvern tehnocrat. De altfel, președintele i-a consultat în legătură cu acest aspect, iar răspunsul a fost că depinde de numele care va fi propus.

„UDMR este pregătit să voteze un guvern dacă PSD și PNL vor susține. E important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, să nu fie nevoie de alte voturi. Din declarațiile de până acum, pare că un guvern politic nu vor avea majoritate fără susținere din partea cealaltă. Rămâne varianta unui guvern de specialiști. Alte soluții, cel puțin pentru mine nu se conturează. Nu e de dorit ca următorul guvern să pice în parlament. Asta înseamnă ca vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate”, a spus Kelemen Hunor imediat după ce a vorbit cu președintele Nicușor Dan.

Kelemen Hunor a continuat:

„Am spus că e una dintre posibilităţile dacă vrem să avem un guvern format din specialişti, oameni care ştiu administraţia, care au experienţa necesară şi au în ministerele respective autoritatea necesară de a gestiona acele ministere, dar în continuare premierul desemnat, votat trebuie să aibă capacitatea de a dialoga în Parlament cu partidele, fiindcă a doua zi, dacă Guvernul rămâne singur, nici măcar bugetul nu va avea posibilitatea de a face fără o majoritate parlamentară. Şi nu trebuie o majoritate conjuncturală, fiindcă o majoritate conjuncturală ucide bugetul”.

El consideră că alegerile anticipate ar trebui să fie ultima soluție dacă nu se ajunge la un consens.

„Nu ar trebui să fie prima opțiune. Preocuparea noastră e mare să dăm un guvern stabil. Cu puteri depline. Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului”, a mai precizat Kelemen Hunor

Liderul UDMR adăugat că nu s-a discutat despre numele viitorului premier.

„Nu am intrat în niciun detaliu legat de numele premierului. Nu m-am autopropus pentru funcţie de premier, nici colegii nu m-au propus. E liberă poziţia de prim-ministru”, a precizat Kelemen Hunor.

În ceea ce privește profilul premierului, liderul UDMR a spus că acesta trebuie să aibă autoritate în Guvern și capacitatea de a dialoga cu partidele parlamentare.

„Problema, din punctul meu de vedere astăzi, este că țara, din păcate, este captivă în acest blocaj. Asta este un pericol și mult mai mare decât un eventual premier cu un profil tehnocrat, care are o experiență în administrație și știe să negocieze. Sigur, trebuie să facă un balet, va merge pe o linie foarte, foarte subțire”, a spus Kelemen.

Preşedintele UDMR a precizat că o variantă este un guvern format din specialişti, oameni care ştiu administraţie.

Întrebat dacă vede o deschidere mai mare pentru învestirea unui guvern, preşedintele UDMR a răspuns: „Poate că da, dar nu că au oamenii au devenit mai înţelepţi. E presiunea timpului”.

Kelemen Hunor a suprins pe toată lumea la consultări. El a purtat o cravată cu cățeluși la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan și a spus că ar fi vorba despre rasa brac german.