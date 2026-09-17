Un băiețel de 5 ani a murit după ce părinții români l-au uitat în mașină, după botezul altui copil

Un băiețel de cinci ani din Peoria, Arizona, a murit la spital după ce a fost găsit fără suflare într-un autoturism, duminică după-amiază. Părinții copilului, Anca și Mihail Sabo, de origine română, au fost arestați și sunt acuzați de omor prin neglijență și abuz asupra minorului.

Theo, în vârstă de cinci ani, dormea când părinții au coborât din mașină Foto: FB Marius Ababei

Potrivit poliției, Theo a fost găsit de mamă în mașina familiei, parcată în apropierea locuinței. Rudele l-au scos din vehicul înainte de sosirea echipajelor de intervenție și au început manevrele de resuscitare, relatează Arizona' s family și ABC 15 Arizona.

Micuțul a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Cum s-a ajuns la tragedie

Ancheta preliminară arată că familia se întorsese acasă în jurul orei 13:00, după botezul unui alt copil. Abia trei ore mai târziu, în jurul orei 15:56, părinții au observat dispariția lui Theo și au început să-l caute. Așa l-au găsit fără suflare.

Potrivit anchetatorilor, mama i-ar fi cerut tatălui să aducă copilul în casă. Avocatul familiei afirmă însă că tatăl ar fi delegat sarcina fiului lor de 14 ani, care a declarat ulterior în instanță că nu își amintește să fi primit această solicitare.

Acuzații și reacții în instanță

Cei doi părinți au apărut luni în fața judecătorului. Mama copilului a izbucnit în plâns în timpul audierilor.

Avocatul familiei a catalogat incidentul drept „un accident sfâșietor” și a argumentat că acuzațiile sunt disproporționate.

„A sunat la 911, a încercat să-și salveze copilul, a cooperat cu anchetatorii. Nu vorbim despre persoane care încearcă să fugă de responsabilitate”, a declarat avocata.

Judecătorul a stabilit o cauțiune de 150.000 de dolari pentru fiecare părinte, interzicându-le totodată să comunice între ei.

Părinții au primit însă permisiunea de a-și vedea ceilalți copii doar în condiții strict supravegheate.

Detalii încă neclarificate

Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică.

Vecinii, care au preferat să nu apară în fața camerelor, au descris familia ca fiind „foarte drăguță” și au spus că nu cred că părinții ar fi acționat intenționat.

Amintim că, în iunie, un copil aflat în grija statului a murit după ce a fost uitat ore întregi într-o mașină parcată în soare

Tot în iulie, un copil în vârstă de doi ani a murit în nord-estul Spaniei, după ce a fost lăsat timp de mai multe ore într-o maşină parcată în soare, pe caniculă.