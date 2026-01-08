search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„O amenințare uriașă”. Ucraina anchetează o școală pro-rusă clandestină din Kiev, unde se predă după manuale din epoca sovietică

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Autoritățile ucrainene au declanșat o anchetă privind existența unei școli „clandestine” din Kiev, acuzată că folosea manuale sovietice, proiecta filme rusești și promova limba și cultura rusă în rândul copiilor, într-un context marcat de război și de eforturile statului de a-și proteja identitatea națională, scrie kyivpost.com.

Scoala Ucraina/FOTO:X
Scoala Ucraina/FOTO:X

Cazul a ieșit la iveală după o investigație publicată marți de jurnaliștii portalului Slidstvo.info. Potrivit acestora, instituția ar avea legături cu Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Moscovei și funcționa într-o zonă a capitalei, în afara cadrului legal al sistemului de învățământ.

Școala, prezentată oficial drept un „club de familie”, ar fi fost frecventată de peste 60 de copii, din clasele I–IX. Deși elevii figurau formal înscriși la școli ucrainene autorizate, în realitate nu le frecventau, ceea ce a permis acestei structuri semi-legale să funcționeze cinci zile pe săptămână, după un program bine stabilit, inclusiv cu activități de tip after-school.

Investigația arată că, la discipline precum istoria, erau utilizate manuale din perioada sovietică, iar limba rusă era predată sub denumirea de „limbă slavă”. De asemenea, copiii ar fi fost expuși la producții cinematografice rusești, în pofida restricțiilor impuse de legislația ucraineană.

„O amenințare uriașă pentru stat”

Miercuri, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a demarat o anchetă oficială. Parchetul General a anunțat deschiderea unei investigații preliminare, având drept bază concluziile jurnaliștilor de la Slidstvo.info.

Vicepremierul pentru politici umanitare, Tetiana Berejna, a cerut prudență până la finalizarea verificărilor, subliniind însă gravitatea potențială a situației.

„Trebuie să așteptăm rezultatele anchetei SBU pentru a stabili toate faptele relevante, circumstanțele în care s-au petrecut lucrurile și cine a permis acest lucru, pentru ca statul să poată lua o decizie fundamentată”, a declarat oficialul.

Ea a avertizat că, dacă informațiile se confirmă, impactul asupra copiilor ucraineni este extrem de periculos. „Un astfel de influențare a tinerei generații reprezintă o amenințare uriașă pentru statul nostru. Toate cazurile care confirmă o invazie asupra culturii și educației ucrainene trebuie eliminate.”

„Distrugerea identității ucrainene”

Și Avocatul Poporului pentru Educație, Nadia Leșciuk, a atras atenția asupra posibilelor încălcări grave ale legii, de la indoctrinarea ideologică a copiilor și promovarea propagandei, până la nerespectarea legislației privind memoria națională și de-comunizarea.

„Împreună cu celelalte autorități, vom analiza circumstanțele acestor posibile încălcări, vom oferi o evaluare juridică și vom lua măsurile necesare”, a scris ea pe Facebook.

„Existența unei asemenea școli ilegale în capitala Ucrainei este un semn al distrugerii identității ucrainene. Sunt metode folosite de inamic în teritoriile temporar ocupate”, a avertizat Leșciuk.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă instituția a încălcat legislația ucraineană și cine se face responsabil de funcționarea ei.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatori
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost UCISĂ de agenții ICE! Cine era Renee Good
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Asta e echipa care îl ia pe Adrian Șut! Merge să facă vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Ce faci dacă te-a inundat vecinul: cine plăteşte în caz de stricăciuni, conform legii
playtech.ro
image
Adrian Șut pleacă de la FCSB: are ofertă din Emirate! Câți bani ia Gigi Becali și cât încasează jucătorul. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine