„O amenințare uriașă”. Ucraina anchetează o școală pro-rusă clandestină din Kiev, unde se predă după manuale din epoca sovietică

Autoritățile ucrainene au declanșat o anchetă privind existența unei școli „clandestine” din Kiev, acuzată că folosea manuale sovietice, proiecta filme rusești și promova limba și cultura rusă în rândul copiilor, într-un context marcat de război și de eforturile statului de a-și proteja identitatea națională, scrie kyivpost.com.

Cazul a ieșit la iveală după o investigație publicată marți de jurnaliștii portalului Slidstvo.info. Potrivit acestora, instituția ar avea legături cu Biserica Ortodoxă Ucraineană afiliată Moscovei și funcționa într-o zonă a capitalei, în afara cadrului legal al sistemului de învățământ.

Școala, prezentată oficial drept un „club de familie”, ar fi fost frecventată de peste 60 de copii, din clasele I–IX. Deși elevii figurau formal înscriși la școli ucrainene autorizate, în realitate nu le frecventau, ceea ce a permis acestei structuri semi-legale să funcționeze cinci zile pe săptămână, după un program bine stabilit, inclusiv cu activități de tip after-school.

Investigația arată că, la discipline precum istoria, erau utilizate manuale din perioada sovietică, iar limba rusă era predată sub denumirea de „limbă slavă”. De asemenea, copiii ar fi fost expuși la producții cinematografice rusești, în pofida restricțiilor impuse de legislația ucraineană.

„O amenințare uriașă pentru stat”

Miercuri, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a demarat o anchetă oficială. Parchetul General a anunțat deschiderea unei investigații preliminare, având drept bază concluziile jurnaliștilor de la Slidstvo.info.

Vicepremierul pentru politici umanitare, Tetiana Berejna, a cerut prudență până la finalizarea verificărilor, subliniind însă gravitatea potențială a situației.

„Trebuie să așteptăm rezultatele anchetei SBU pentru a stabili toate faptele relevante, circumstanțele în care s-au petrecut lucrurile și cine a permis acest lucru, pentru ca statul să poată lua o decizie fundamentată”, a declarat oficialul.

Ea a avertizat că, dacă informațiile se confirmă, impactul asupra copiilor ucraineni este extrem de periculos. „Un astfel de influențare a tinerei generații reprezintă o amenințare uriașă pentru statul nostru. Toate cazurile care confirmă o invazie asupra culturii și educației ucrainene trebuie eliminate.”

„Distrugerea identității ucrainene”

Și Avocatul Poporului pentru Educație, Nadia Leșciuk, a atras atenția asupra posibilelor încălcări grave ale legii, de la indoctrinarea ideologică a copiilor și promovarea propagandei, până la nerespectarea legislației privind memoria națională și de-comunizarea.

„Împreună cu celelalte autorități, vom analiza circumstanțele acestor posibile încălcări, vom oferi o evaluare juridică și vom lua măsurile necesare”, a scris ea pe Facebook.

„Existența unei asemenea școli ilegale în capitala Ucrainei este un semn al distrugerii identității ucrainene. Sunt metode folosite de inamic în teritoriile temporar ocupate”, a avertizat Leșciuk.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă instituția a încălcat legislația ucraineană și cine se face responsabil de funcționarea ei.