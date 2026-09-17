 „Nu se simte bine”. Un moment surprins la summitul BRICS alimentează speculațiile privind sănătatea lui Xi Jinping | adevarul.ro
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„Nu se simte bine”. Un moment surprins la summitul BRICS alimentează speculațiile privind sănătatea lui Xi Jinping

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O scurtă pauză în timpul discursului de deschidere și absența de la o cină oficială au alimentat noi speculații privind starea de sănătate a președintelui chinez Xi Jinping.

Președintele Chinei, Xi Jinping
Președintele Chinei, Xi Jinping/FOTO:Shutterstock

„Este totul în regulă?”, l-a întrebat premierul indian Narendra Modi pe Xi în timpul unei pauze în discursul său de deschidere la summitul BRICS de la New Delhi.

Potrivit presei locale, Modi ar fi observat că liderul chinez părea inconfortabil și s-a oprit pentru a verifica dacă este bine. În același timp, mai mulți membri ai delegației chineze s-au apropiat de Xi.

Momentul, care a durat doar câteva secunde, a fost rapid distribuit pe rețelele sociale, unde au apărut numeroase comentarii despre starea de sănătate a președintelui chinez.

„Xi Jinping nu se simte bine. De această dată, China nu a mai putut ascunde starea lui”, a scris autorul și comentatorul american Gordon G. Chang, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Beijing.

O altă critică a regimului chinez, Jennifer Zeng, a invocat declarațiile unui fost oficial al Partidului Comunist Chinez (PCC), afirmând că Xi Jinping ar suferi de „atrofie cerebeloasă”.

„Este o afecțiune dificil de gestionat, deoarece, spre deosebire de problemele care afectează alte organe, cerebelul nu poate fi pur și simplu înlocuit printr-un transplant”, a scris Zeng.

Ea a adăugat că, „judecând după diversele semne”, este posibil ca Xi Jinping să aibă probleme de sănătate.

Nu există însă, în informațiile publice disponibile, o confirmare independentă a acestor afirmații.

Wanjun Xie, președintele Partidului Democrat Chinez, a susținut pe retelele de socializare că președintele Chinei, Xi Jinping, ar fi leșinat în timpul summitului BRICS desfășurat la New Delhi și ar fi suferit ulterior un accident vascular cerebral ischemic sever. Afirmațiile au fost făcute pe rețelele sociale și nu au fost confirmate oficial de autoritățile de la Beijing sau de cele indiene.

Potrivit lui Xie, Xi Jinping ar fi primit primul ajutor din partea echipei medicale care îl însoțea după ce și-ar fi pierdut cunoștința la summit. Ulterior, acesta ar fi revenit în China cu un avion special, iar de la aeroport ar fi fost transportat cu un elicopter militar la Spitalul General al Armatei Populare de Eliberare din Beijing, cunoscut drept Spitalul 301.

Xie susține, de asemenea, că medicii de la spital ar fi diagnosticat un AVC ischemic sever și că Xi Jinping ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale. Aceste informații nu sunt susținute însă de documente medicale, comunicate ale spitalului sau alte dovezi independente.

Ministerul indian de Externe a reacționat joi la informațiile apărute pe rețelele sociale despre presupuse probleme de sănătate ale unor lideri care au participat la summit. Unitatea de fact-checking a ministerului a avertizat asupra unor postări pe care le-a calificat drept „false” și „răuvoitoare”.

Până în prezent, nu există o confirmare oficială că Xi Jinping ar fi suferit un AVC, ar fi leșinat sau ar fi fost internat într-un spital din Beijing. Afirmațiile privind presupusa intervenție chirurgicală și transportul cu elicopterul militar rămân, de asemenea, neverificate.

Starea de sănătate a lui Xi a fost urmărită cu atenție de-a lungul timpului. Președintele chinez și-a concentrat o mare parte din putere în jurul propriei persoane, iar absența unui succesor desemnat a alimentat speculațiile privind viitorul conducerii de la Beijing. În China, informațiile despre sănătatea liderilor de rang înalt sunt tratate în mod tradițional ca fiind strict confidențiale.

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O vizită scurtă în India

Vizita lui Xi Jinping în India, care a durat aproximativ 24 de ore, a oferit noi motive de speculație criticilor regimului său.

Președintele chinez a părăsit summitul înainte de încheiere și nu a participat la cina oficială oferită de Narendra Modi. La eveniment au rămas, printre alții, președintele rus Vladimir Putin și președintele sud-african Cyril Ramaphosa.

„Înainte ca summitul BRICS să se încheie, Xi Jinping și-a încheiat vizita în India și s-a întors la Beijing mai devreme decât era programat”, a scris Xie Wanjun, un activist politic chinez stabilit în Statele Unite.

Xie a distribuit și imagini în care Xi urcă treptele avionului. El a susținut că președintele chinez ar fi mers cu dificultate și că s-ar fi înclinat în mod repetat spre stânga.

Imaginile, însă, nu demonstrează în sine existența unei probleme medicale, iar afirmațiile privind starea de sănătate a lui Xi nu au fost confirmate oficial.

BRICS, între interese diferite

Dincolo de speculațiile privind sănătatea lui Xi Jinping, summitul a evidențiat și unele dintre diferențele dintre membrii BRICS.

Grupul, fondat în urmă cu aproximativ două decenii cu obiectivul de a reforma actuala ordine economică și politică internațională dominată de Statele Unite și aliații săi, s-a extins considerabil. Pe lângă membrii inițiali — Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud — organizația include acum țări precum Iran, Indonezia, Egipt, Etiopia și Emiratele Arabe Unite.

Declarația comună adoptată la summit nu a menționat războiul Rusiei din Ucraina. În privința conflictului din Orientul Mijlociu, documentul a făcut apel la reținere, fără să menționeze Statele Unite în mod explicit.

India nu pare să împărtășească în aceeași măsură viziunea Chinei și Rusiei potrivit căreia BRICS ar trebui să devină un bloc geopolitic de opoziție față de Occident.

Narendra Modi a insistat că organizația „nu este împotriva nimănui”.

Un oficial indian a respins, de asemenea, speculațiile privind crearea unei monede BRICS susținute de aur și destinată să concureze cu dolarul american.

„În acest moment, nu există nicio propunere în cadrul BRICS pentru o monedă BRICS”, le-a spus oficialul jurnaliștilor.

Relațiile dintre India și China rămân fragile

Vizita lui Xi în India a fost prima a președintelui chinez în această țară în ultimii șapte ani și a avut loc pe fondul unei relative îmbunătățiri a relațiilor bilaterale.

Tensiunile dintre cele două țări au atins un nivel grav în 2020, când confruntările dintre militarii indieni și chinezi de-a lungul frontierei disputate din Himalaya s-au soldat cu victime.

Deși relațiile s-au îmbunătățit ulterior, disputa teritorială rămâne o problemă sensibilă. Un alt punct de tensiune îl reprezintă deficitul comercial semnificativ al Indiei în relația cu China.

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China înăsprește controlul asupra călătoriilor în străinătate

În timp ce Beijingul încearcă să gestioneze tensiunile externe, autoritățile chineze își consolidează și controlul asupra unor aspecte ale vieții interne.

În această săptămână, China a introdus noi restricții privind călătoriile în străinătate ale propriilor cetățeni. Printre acestea se numără posibilitatea de a impune interdicții de ieșire din țară persoanelor despre care autoritățile consideră că ar putea pune în pericol „securitatea industrială sau tehnologică”.

Noile reguli apar într-un moment în care Statele Unite și China concurează intens în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate, iar Beijingul acordă o importanță tot mai mare controlului exporturilor de tehnologie și protejării informațiilor considerate strategice.

Potrivit Consiliului de Stat al Chinei, regulamentul urmărește să „protejeze suveranitatea națională, securitatea și interesele de dezvoltare” ale țării.

În anumite situații, cetățenii chinezi care se întorc în țară și despre care autoritățile consideră că au pus în pericol securitatea națională în străinătate ar putea fi împiedicați să părăsească din nou China pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și trei ani.

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