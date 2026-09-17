Moscova testează nervii NATO. Două bombardiere rusești Tu-95MS, încărcate cu rachete de croazieră, interceptate în largul coastelor Norvegiei

Două bombardiere strategice rusești de tip Tu‑95MS, echipate cu rachete de croazieră Kh‑101, au efectuat marți un zbor de aproximativ cinci ore deasupra apelor internaționale din Marea Barents și Marea Norvegiei. Forțele Aeriene ale Norvegiei au ridicat două avioane de vânătoare F‑35.

Foto: captură TASS/ X https://x.com/front_ukrainian

Informațiile au fost publicate de agențiile ruse TASS și RIA Novosti, iar incidentul a fost confirmat de publicația norvegiană Barents Observer.

Pentru monitorizarea formației ruse, Forțele Aeriene ale Norvegiei au ridicat de la sol două avioane de vânătoare F‑35, care au urmărit traiectoria bombardierelor pe durata trecerii acestora prin zona nordică, relatează Le Figaro și Reuters.

Ministerul rus al Apărării a descris misiunea drept „o patrulă programată”, precizând că bombardierele au fost escortate de avioane Su‑33 ale marinei ruse. Potrivit instituției, aeronave „străine” au supravegheat zborul în anumite etape, fără a interveni.

Autoritățile ruse au subliniat că toate zborurile aviației strategice sunt efectuate „în conformitate cu reglementările internaționale privind utilizarea spațiului aerian neutru”. Imagini difuzate de minister arată rachetele Kh‑101 montate sub aripile bombardierelor, care au decolat de la baza aeriană Olenya, din Peninsula Kola.

Reacția Norvegiei

Prezența bombardierelor înarmate a determinat Norvegia să trimită două F‑35 de la baza Evenes pentru a monitoriza formația rusă, relatează Reuters.

Aeronavele ruse au rămas în spațiul aerian internațional pe tot parcursul misiunii.

Astfel de patrule ale aviației strategice ruse în Arctica și Atlanticul de Nord sunt frecvente și fac parte din activitatea obișnuită a forțelor aeriene ale Moscovei.