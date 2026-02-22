Zeci de licee românești ar putea fi închise în regiunea Cernăuți. România cere Ucrainei să păstreze rețeaua școlilor

Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee cu predare în limba română, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, președintele Societății Culturale Mihai Eminescu din Cernăuți, Vasile Bâcu.

Potrivit acestuia, informaţia a fost transmisă reprezentanţilor comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi de oficiali ai Consulatului General al României la Cernăuţi, în cadrul unor întrevederi informale.

„Ni s-a comunicat că MAE a transmis o notă verbală către Ambasada Ucrainei la Bucureşti prin care a solicitat păstrarea reţelei actuale de şcoli şi, implicit, de licee. E un demers foarte bun. E bine că există dialog între Bucureşti şi Kiev şi sper să existe rezultate pozitive în interesul ambelor părţi”, a afirmat Bâcu.

O nouă lege a educaţiei ar urma să intre în vigoare în Ucraina începând de la 1 septembrie 2027. Actul normativ, deja adoptat, prevede modificări majore în structura unităţilor de învăţământ, având ca efect dispariţia a zeci de licee şi şcoli româneşti din regiunea Cernăuţi.

Noua rețea educațională prevede funcționarea a doar patru licee cu predare exclusivă în limba română – în orașul Cernăuți și în localitățile Hliboca, Ostrița și Herța – precum și a nouă licee mixte. În prezent, în regiune există 32 de licee, dintre care 20 sunt românești și 12 mixte.

Decizia a fost luată în pofida opoziției comunității românești din regiune, care acuză încălcarea dreptului etnicilor români de a învăța în limba maternă. Profesorii atrag atenția că această reformă va avea efecte pe termen lung asupra identității culturale.

Ulterior, în luna noiembrie, Ambasada Ucrainei la Bucureşti a dezmințit informațiile privind închiderea școlilor cu predare în română din Cernăuți în 2027, precizând că niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare.

„Niciun document oficial emis de Ministerul Educației și Științei al Ucrainei sau de autoritățile locale nu prevede reducerea rețelei școlare în anul 2027. Obiectivul reformei este creșterea calității educației, modernizarea procesului de învățământ, asigurarea accesului elevilor la specialitate relevante în ciclul liceal și armonizarea structurii sistemului educațional cu standardele europene prin introducerea sistemului de învățământ de 12 ani. Dreptul la educație în limba maternă va fi garantat în mod continuu și pe viitor”, a precizat Ambasada Ucrainei la București.