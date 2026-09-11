 Rapperul suedez suspectat de atentate la comandă, extrădat din România. Bărbatul a fost predat autorităților suedeze | adevarul.ro
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Video Rapperul suedez suspectat de atentate la comandă, extrădat din România. Bărbatul a fost predat autorităților suedeze

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Sursa: Amator

Rapperul suedez Haval Khalil, suspectat de implicare în acțiuni violente și atentate la comandă și arestat la începutul lunii septembrie în România, a fost extrădat vineri și predat autorităților suedeze.

Haval Khalil a fost scos vineri din arest și dus la Aeroportul Otopeni, unde a fost predat unei escorte suedeze.

Bărbatul a fost arestat după ce, la începutul lunii septembrie, procurorii DIICOT au descins la două adrese din București și Otopeni, într-un dosar în care sunt investigate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și omor calificat.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi sprijinit mai multe acțiuni violente desfășurate în Suedia, inclusiv un atac armat asupra unei locuințe din Stockholm. El se afla în România de trei ani.

Haval Khalil a fost reținut în România la începutul lunii
Haval Khalil a fost reținut în România la începutul lunii Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Atac armat în Stockholm

„Din cercetări a reieșit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulți făptuitori, împreună și în înțelegere, au încercat să suprime viața a două victime”, a precizat DIICOT.

Potrivit procurorilor, suspectul suedez i-a sprijinit pe autorii atacului.

„Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme”, a transmis DIICOT.

Ancheta vizează și activitatea suspectului și a altor persoane în legătură cu mai multe atentate la comandă comise în Suedia.

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