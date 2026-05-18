Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Unul dintre cei mai căutați infractori români, extrădat de Rusia. El și-a schimbat numele

Unul dintre cei mai căutați infractori români a fost extrădat de Rusia, acesta ajungând la București pe calea aerului. Este vorba despre Vasile Rodideal, care locuia în Rusia sub numele Vasili Kravțov.

Vasile Rodideal FOTO: Arhivă

Cetățeanul român Vasile Rodideal a fost reținut și arestat în Rusia la solicitarea Interpol în februarie 2025. El a ajuns acum la București pe Aeroportul Otopeni.

Autoritățile au constatat că acesta locuia în Rusia sub o altă identitate, respectiv Vasili Kravțov.

Stabilirea identității între Kravțov și Rodideal s a făcut pe baza amprentelor digitale

Vasile Rodideal, originar din Republica Moldova, dar stabilit la Iași la începutul anilor 2000, a fost condamnat în țară la 15 ani de închisoare pentru infracțiuni extrem de grave. Autoritățile ruse au confirmat oficial capturarea acestuia și au notificat România pentru a iniția procedurile de extrădare.

Vasile Rodideal a fugit din România în 2009, în timp ce era judecat în mai multe dosare penale și avea interdicția de a părăsi țara. Autoritățile au emis un mandat de arestare în lipsă, iar acesta a fost dat în urmărire internațională. Interpolul l-a plasat pe lista Most Wanted, fiind considerat unul dintre cei mai periculoși infractori români.

Rodideal este un lider al crimei organizate, având o influență considerabilă în lumea interlopă ieșeană. Lista infracțiunilor pentru care a fost condamnat este una impresionantă: constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținerea ilegală de muniție destinată armelor de război, instigare la deținerea unei bancnote false, conducerea unui autoturism cu permisul suspendat.

Cea mai gravă acuzație din palmaresul său este legată de tentativa de asasinare a interlopului ieșean Tiberiu Cristodorescu, fostul său partener de afaceri.

În 2005, Vasile Rodideal a pus la cale asasinarea fostului asociat, după ce relațiile dintre cei doi s-au deteriorat. Împreună cu complicele său, Dumitru Chetranu, a încercat să folosească o bombă artizanală pentru a-l elimina pe Cristodorescu. 

În septembrie 2005, două dintre persoanele tocmite de Rodideal, Alexandru Lazarev şi Mihail Mocanu, treceau graniţa cu o bomba artizanală pe care ar fi trebuit să o folosească pentru a arunca în aer maşina lui Cristodorescu.

Timp de o lună, cei doi basarabeni l-au urmărit aproape permanent pe cămătarul ieşean, însă nu au găsit momentul prielnic pentru a duce planul la bun sfârşit.

Motivul: Cristodorescu locuia la acea vreme pe aceeaşi strada cu Liviu Zanfirescu, fost şef al Poliţiei Iaşi, iar prin zona patrulau aproape continuu maşini de Poliţie.

Rodideal s-a reorientat şi i-a comandat lui Dumitru Chetranu să-i facă rost de un pistol-mitraliera de tip UZI şi de 48 de cartuşe folosite de KGB, de tipul celor care explodează în momentul în care ating ţinta. Înainte de a-şi duce planul la bun sfârşit, anchetatorii au descins peste Rodideal şi Chetranu şi i-au reţinut. Ambii au fost condamnaţi definitiv la închisoare.

Rodideal, pentru instigare la omor calificat, a primit 15 ani de închisoare, în timp ce Chetranu, 14 ani.

