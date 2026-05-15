Un fost comisar de poliție din Capitală a fost arestat la Londra după ce, vreme de șapte ani a fost dat în urmărire internațională.

Fostul ofițer a fost extrădat FOTO: captură video
Fostul ofițer a fost extrădat FOTO: captură video

  Alin Gridan,în vârstă de 52 de ani, ofițer cu grad de comisar-șef de poliție judiciară în București, a fost prins în Anglia, La Londra, după ce s-a aflat timp de șapte ani pe lista persoanelor urmărite de Poliția Română.

În 2015, el a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru o înșelăciune de 1,2 milioane de euro.

Tribunalul a emis mandatul de executare a pedepsei pe 29 noiembrie 2016, însă Gridan nu a fost de găsit.

S-a stabilit la Londra unde a fost localizat de curând și arestat în vederea extrădării în România. 

"La data de 15 mai 2026, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 51 de ani, din Gorj, care avea emis, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune", anunţă, vineri seară, Poliţia Română.

Instituţia precizează că bărbatul a fost adus din Marea Britanie, având emis, pe numele său, de către Tribunalul Bucureşti - Secţia 1 Penală, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani şi 8 luni.

"Cel în cauză a fost introdus într-o unitate de detenţie, în vederea executării mandatului", au menţionat poliţiştii.

Și-a înșelat socrul cu 1,2 milioane de euro

La data trimiterii în judecată, DNA preciza că, în perioada 2007-2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin şi-a înşelat fostul socru cu contravaloarea unei suprafeţe de teren, după care, folosindu-se de ajutorul altor persoane, a reciclat banii obţinuţi prin comiterea infracţiunii de înşelăciune, în scopul de a da o aparenţă de provenienţă legală şi totodată, pentru a plasa în bunuri imobile aceste sume.

"Concret, inculpatul a fost împuternicit de socrul său să îndeplinească, în faţa instituţiilor statului, toate formalităţile ce derivau din vânzarea unei suprafeţe de teren de 14.300 m.p., pe care acesta din urmă o primise ca moştenire. În calitatea sa de mandatar, la data de 25 mai 2007, inculpatul Gridan Alin Cosmin a încasat toţi banii rezultaţi în urma tranzacţiei (1.200.000 euro), după care i-a însuşit şi cheltuit în interes personal", precizau procurorii.

La data de 16 ianuarie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin l-a dus pe socrul său la un birou notarial unde acesta din urmă a semnat un act numit "declaraţie"."Din cuprinsul acestui document rezultă că, în deplină eroare, socrul inculpatului a declarat că a primit de la ginerele său contravaloarea terenului şi că nu are niciun fel de pretenţii patrimoniale faţă de acesta sau faţă de cumpărător. În realitate, partea vătămată nu a primit niciun ban de la inculpatul Gridan Alin Cosmin", arătau procurorii.

Potrivit acestora, în cursul anului 2008, inculpatul a contrafăcut un act intitulat contract de împrumut (cu o altă persoană), prin antedatare, respectiv 16 mai 2007, în scopul de a justifica provenienţa banilor obţinuţi în condiţiile mai sus menţionate, disimulând astfel provenienţa sumei respective. Ulterior, la data de 9 februarie 2011, a depus actul fals la dosarul cauzei.

"Pentru a da un aspect licit provenienţei banilor obţinuţi din infracţiunea de înşelăciune, la data de 11 martie 2008, inculpatul Gridan Alin Cosmin a cumpărat, pe numele socrului său, un imobil, însă a păstrat pentru sine dreptul de uzufruct viager. În declaraţia sa de avere, din data de 14 ianuarie 2009, inculpatul Gridan Alin Cosmin a omis menţionarea sumei de 1.700.000 lei, motivând că aceşti bani nu i-au aparţinut şi că urma să-i restituie socrului său", mai transmitea DNA.

