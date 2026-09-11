 Raed Arafat, la Parchetul Militar în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD | adevarul.ro
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Raed Arafat, la Parchetul Militar în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD

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Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a ajuns vineri, 11 septembrie, la Parchetul Militar, unde procurorii urmează să îi aducă oficial la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul care vizează achiziția unui elicopter destinat Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (IGAv).

Raed Arafat
Raed Arafat Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Ancheta are în vedere un elicopter transferat din Marea Britanie în anul 2017, ca despăgubire pentru aparatul pierdut într-o misiune desfășurată în Republica Moldova.

Amintim că, în luna aprilie, Raed Arafat a fost pus sub acuzare pentru complicitate la contrabandă, însă a respins acuzațiile formulate împotriva sa, susținând că este ținta unei campanii de discreditare.

Ce susțin procurorii

Potrivit Parchetului Militar, ancheta are legătură cu modul în care a fost înlocuit elicopterul SMURD prăbușit în Republica Moldova pe 2 iunie 2016, accident soldat cu moartea celor patru persoane aflate la bord.

Procurorii susțin că aeronava de înlocuire ar fi fost introdusă în România fără îndeplinirea formalităților vamale și fără plata TVA aferente importului, ceea ce ar fi generat un prejudiciu de aproximativ 4,4 milioane de lei.

Într-un comunicat anterior, anchetatorii au arătat că există „bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asigurătorului să își stingă obligația de despăgubire (...) cu un alt elicopter pentru care nu au fost efectuate formalitățile vamale, nu a fost acordat liberul de vamă și nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, respectiv TVA în cuantum de 4.435.269,89 lei”.

Sechestru pe averea lui Raed Arafat 

Dosarul vizează în total 17 persoane, iar anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra conturilor celor implicați.

Procurorii militari au dispus poprirea conturilor bancare ale șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Într-un mesaj publicat pe Facebook în data de 9 iulie, Raed Arafat a criticat decizia procurorilor.

„Mă văd obligat să vin cu câteva explicații, după ce am văzut reacția media la știrea, dată pe surse azi-noapte, că conturile doctorului Arafat au fost poprite, bunurile sechestrate și așa mai departe. Nu că ar fi multe, se regăsesc în declarația de avere. Asta s-a întâmplat, într-adevăr ieri, de către procurorul militar, care instrumentează ambele dosare, cel cu contrabanda cu elicopterul, nu poți să nu zâmbești când vorbești de asta, și celălalt cu angajările fictive”, a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a fost sub acuzare de procurorii militari, în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD. Reacția șefului DSU

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență susține că nu a avut niciun rol în activitățile care ar fi generat prejudiciul invocat de procurori și califică măsurile asigurătorii drept nefondate.

„Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege”, a afirmat Raed Arafat.

Acesta contestă inclusiv existența prejudiciului reținut în dosar, susținând că este vorba exclusiv despre TVA care, în opinia sa, trebuia achitată de o instituție a statului.

„Cu atât mai inacceptabilă este această măsură, în condițiile în care pretinsul prejudiciu constă exclusiv în TVA pe care o instituție a statului avea obligația legală să o achite, iar beneficiarul acestei taxe este tot statul. Statul nu poate pretinde că este victima propriilor obligații neîndeplinite”, a transmis acesta.

Șeful DSU a precizat atunci că va utiliza toate căile legale pentru contestarea măsurilor dispuse de procurori.

„Îmi rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acțiuni și pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate”, a declarat Arafat.

Totodată, acesta a sugerat că în spatele dosarului ar putea exista interese care urmăresc compromiterea sa publică.

„Voi solicita tragerea la răspundere a celor care, din jocuri de culise sau ca exponenți ai unor centre de interese preocupate de discreditarea mea, au înțeles să utilizeze instituțiile statului ca instrumente pentru atingerea unor scopuri străine de lege și de interesul public”, a adăugat șeful DSU.

Cum răspunde Arafat acuzațiilor de contrabandă

În reacția sa, Raed Arafat a susținut că procedura de preluare a elicopterului s-a desfășurat cu respectarea recomandărilor autorităților competente și în urma unor consultări oficiale cu Direcția Generală a Vămilor și ANAF.

„Având în vedere solicitările repetate de informații cu privire la dosarul penal privind pretinsa contrabandă cu elicopter, formulez prezentele precizări în calitate de persoană pusă sub acuzare, în exercitarea dreptului legitim la apărare, consacrat de lege”, a transmis acesta.

Arafat respinge acuzația de contrabandă și susține că toate demersurile au fost realizate în mod transparent și prin corespondență oficială cu instituțiile statului. În declarațiile sale anterioare, șeful DSU a ironizat chiar încadrarea juridică a faptelor investigate, vorbind despre o „contrabandă în favoarea statului” și despre o „contrabandă altruistă”.

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