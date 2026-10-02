Zonele cu incendii de pădure din România, monitorizate cu drone, camere cu termoviziune și imagini din satelit

Ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, anunță punerea în transparență decizională a unui proiect de ordin menit să îmbunătățească normelor pentru incendiile de pădure, la 26 de ani de la adoptarea lor.

Camere cu termoviziune Foto: CJ Galați

Aceasta va fi prima modificare de legislație după 26 de ani de la adoptarea cadrului actual ce reglementează modul în care autoritățile statului acționează pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, problemă cu care România, dar și multe țări din Europa se confruntă anual, potrivit Mediafax.

„Incendiile din ultimele săptămâni, în Parcul Național Domogled – Valea Cernei și în alte zone din țară, ne arată cât de dificilă poate deveni o intervenție atunci când avem secetă prelungită, vegetație uscată, mult material combustibil și teren aproape inaccesibil. Putem mobiliza oameni și elicoptere după izbucnirea focului, dar trebuie să facem mult mai mult înainte: prevenție, monitorizare, pregătire și intervenție rapidă. Nu mai putem lucra după reguli construite pentru realitatea de acum 26 de ani”, a declarat ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, într-un comunicat publicat, vineri.

Proiectul noilor Norme specifice de prevenire și apărare împotriva incendiilor de pădure este, se află în consultare publică, începând de vineri, potrivit Ministerului Mediului. Proiectul este menit să actualizeze cadrul existent. Autoritățile folosesc același protocol încă din anul 2000.

Potrivit ministerului mediului, modificările aduse sunt axate pe pe prevenție, detectarea rapidă a incendiilor, pregătirea personalului și clarificarea responsabilităților administratorilor, proprietarilor de păduri și structurilor silvice, indiferent de forma de proprietate.

Ce s-ar putea schimba?

Printre principalele schimbări se numără gestionarea mai atentă a materialului combustibil din păduri, adică reducerea vegetației uscate și a lemnului uscat, dar și întreținerea benzilor de protecție. Acestea reprezintă fâșii de teren amenajate pentru a reduce răspândirea unui incendiu.

De asemenea, se vor lua măsuri și pentru zonele de pădure din apropierea localităților sau a infrastructurii.

Pădurea și zonele cu vegetație vor fi monitorizate cu drone, a camerelor optice și cu termoviziune, dar și imagini din satelit, astfel încât incendiile să fie monitorizate și localizate cât mai repede, chiar și în zonele greu accesibile.

Pentru incendiile de amploare vor fi reorganizate punctele de suport logistic, iar proiectul va stabili și un cadru de cooperare mai bun între autoritățile silvice, pompieri și militari. Vor avea loc și exerciții de pregătire comună.

Normele vor fi completate și de un Ghid de bune practici pentru apărarea pădurilor împotriva incendiilor, ce include proceduri privind prevenirea, comportamentul incendiilor, organizarea intervenției, siguranța personalului și acordarea primului ajutor.

Proiectul de ordin se află în etapa de Transparență și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului

Persoanele interesate pot formula propuneri și observații în termen de maximum 10 zile de la publicării.