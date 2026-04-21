Raed Arafat, audiat de procurorii militari într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, se afla în acest moment la DNA, fiind audiat de procurorii militari într-un dosar legat de o achiziție de elicopter realizată în anul 2017, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Sursa citată susține că ancheta vizează modul în care ar fi fost cumpărat un elicopter destinat SMURD, în perioada mandatului fostului ministru de Interne Carmen Dan. Aparatul ar fi fost achiziționat de pe o insulă din apropierea Marii Britanii, iar valoarea acestuia ar fi fost de aproximativ 4 milioane de euro.

Anchetatorii ar verifica inclusiv ipoteza că, în cadrul tranzacției, nu ar fi fost achitat TVA, ceea ce ar putea indica un prejudiciu estimat la aproximativ un milion de euro. În documentele aferente achiziției ar fi semnat și Raed Arafat, potrivit acelorași surse.

Până în acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial de instituțiile judiciare, iar ancheta este în desfășurare.

Dosar anterior privind angajările din DSU

Tot potrivit unor informații apărute anterior în spațiul public și citate de mai multe publicații, Raed Arafat ar fi fost vizat și într-un alt dosar, în care procurorii militari ar fi verificat modul în care s-ar fi făcut angajările în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

În acel caz au fost vehiculate suspiciuni privind posibile angajări fictive, însă Raed Arafat a respins acuzațiile, precizând public că în cadrul instituției nu ar fi existat astfel de situații.

Într-o postare pe Facebook, Arafat a susținut că informațiile referitoare la presupusa sa implicare „sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică”.

El a subliniat că nu este pentru prima dată când astfel de afirmații apar în spațiul public și că acestea fac parte dintr-o „campanie constantă de imagine negativă” împotriva sa.

Reacția a venit după ce procurorii militari au efectuat verificări la sediul DSU, ridicând documente și telefoane mobile în cadrul unui dosar ce vizează presupuse angajări fictive în rândul unor medici. Până în prezent, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, iar DSU colaborează integral cu ancheta.