search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Raed Arafat, audiat de procurorii militari într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD

0
0
Publicat:

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, se afla în acest moment la DNA, fiind audiat de procurorii militari într-un dosar legat de o achiziție de elicopter realizată în anul 2017, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. FOTO: Arhivă
Sursa citată susține că ancheta vizează modul în care ar fi fost cumpărat un elicopter destinat SMURD, în perioada mandatului fostului ministru de Interne Carmen Dan. Aparatul ar fi fost achiziționat de pe o insulă din apropierea Marii Britanii, iar valoarea acestuia ar fi fost de aproximativ 4 milioane de euro.

Anchetatorii ar verifica inclusiv ipoteza că, în cadrul tranzacției, nu ar fi fost achitat TVA, ceea ce ar putea indica un prejudiciu estimat la aproximativ un milion de euro. În documentele aferente achiziției ar fi semnat și Raed Arafat, potrivit acelorași surse.

Până în acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial de instituțiile judiciare, iar ancheta este în desfășurare.

Dosar anterior privind angajările din DSU

Tot potrivit unor informații apărute anterior în spațiul public și citate de mai multe publicații, Raed Arafat ar fi fost vizat și într-un alt dosar, în care procurorii militari ar fi verificat modul în care s-ar fi făcut angajările în cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

În acel caz au fost vehiculate suspiciuni privind posibile angajări fictive, însă Raed Arafat a respins acuzațiile, precizând public că în cadrul instituției nu ar fi existat astfel de situații.

Într-o postare pe Facebook, Arafat a susținut că informațiile referitoare la presupusa sa implicare „sunt fie false, fie grav scoase din context, fiind prezentate într-o manieră de natură să inducă în eroare opinia publică”.

El a subliniat că nu este pentru prima dată când astfel de afirmații apar în spațiul public și că acestea fac parte dintr-o „campanie constantă de imagine negativă” împotriva sa.

Reacția a venit după ce procurorii militari au efectuat verificări la sediul DSU, ridicând documente și telefoane mobile în cadrul unui dosar ce vizează presupuse angajări fictive în rândul unor medici. Până în prezent, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, iar DSU colaborează integral cu ancheta.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea, dezvăluiri dureroase despre familie. Motivul surprinzător pentru care s-a rupt complet de părinții ei: „Nu am mers nici la înmormântare”
image
Șoc pe bursă: 5 miliarde de lei pierduți într-o zi. Războiul PSD–PNL lovește violent companiile de stat

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie