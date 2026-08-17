Radu Miruță susține că înzestrarea armatei cu sisteme antidronă va dura până la doi ani și jumătate

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că înzestrarea Armatei române cu toate mijloacele de luptă împotriva dronelor, contractate prin programul SAFE, se va realiza abia peste doi ani și jumătate. Anunțul ministrului vine pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra zonelor ucrainene din apropierea graniței cu România.

„Nu există niciodată suficiență în ceea ce privește înzestrarea în armată. Aceste măsuri sunt cu atât mai eficiente cu cât ele sunt luate din timp”, a declarat Miruță, potrivit Mediafax.

Radare de joasă altitudine și sisteme de interceptare de la sol

Ministrul a declarat că statul român a contractat, prin programul SAFE, noi capabilități destinate combaterii dronelor, având în vedere evoluțiile de securitate de la granița României.

„Războiul a început de patru ani și jumătate, cel puțin influența dronelor este observată de trei ani. România nu a luat la nivel politic decizii pentru a înzestra armata română cu astfel de capabilități. A venit acest program SAFE, am văzut ce ne lipsește, am contractat acele capabilități moderne de lupta anti dronă”, a precizat ministrul interimar.

Printre sistemele contractate de România se numără radare de joasă altitudine, capabile să detecteze obiecte cu o suprafață mică de reflexie, dar și sisteme de interceptare de la sol, care vor permite distrugerea dronelor fără a fi necesară, în toate situațiile, intervenția avioanelor de luptă.

Calendarul livrărilor

Acesta a anunțat și un calendar al înzestrării armatei cu aceste mijloace.

„Am contractat mult mai mult decât ceea ce avem și urmează să ajungă în România din vara anului viitor, treptat, până la doi ani și jumătate, ce durează înzestrarea a cu tot ce am comandat”, a subliniat Miruță.

Măsurile vin într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre s-au intensificat puternic.

Miruță a declarat că radarele Ministerului Apărării au observat în ultimele zile peste 100 de drone în apropierea spațiului aerian românesc, pe teritoriul Ucrainei.

O mare parte dintre drone au fost distruse de apărarea ucraineană, iar fragmente ale acestora au fost ulterior transportate de Dunăre și de valurile Mării Negre spre litoralul românesc.

De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un avion F-18 al Spaniei, aflat în România pentru misiuni de poliție aerienă, a doborât o dronă care a pătruns în România, dinspre Republica Moldova.