Armata Română va primi 34 de sisteme de drone în 2027. Contract de 30,7 milioane de euro semnat prin SAFE, anunță Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi, 28 mai, că ministerul a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în condițiile aprobate de Parlament prin programul SAFE.

„Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA și presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație «aripă fixă» în configurație «multicopter».”

Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România.”

Nu în ultimul rând, Radu Miruță spune că au existat încercări de a bloca programul de înzestrare a Armatei Române prin mecanismul SAFE, însă autoritățile au găsit soluții pentru a depăși problemele juridice apărute recent și pentru a continua proiectul.

Recent, Ministerul Apărării Naționale a transmis că va continua implementarea programului european SAFE, subliniind că toate achizițiile și negocierile vor fi realizate cu respectarea strictă a intereselor de securitate ale României.

Potrivit comunicatului, în ultimele săptămâni au avut loc negocieri și discuții intense cu parteneri industriali din state membre ale Uniunii Europene, pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice și financiare necesare consolidării capacităților de apărare și dezvoltării industriei naționale de profil.

MApN precizează însă că negocierile pentru contractele de mare complexitate implică verificări detaliate privind conformitatea tehnică a ofertelor, precum și armonizarea clauzelor juridice și financiare.

„Ministerul Apărării Naționale consideră că obiectivul principal nu este semnarea unor contracte într-un termen arbitrar, ci încheierea unor contracte sustenabile, echilibrate și avantajoase pentru România”, transmite ministerul.