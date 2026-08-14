Ministrul Apărării: „Peste 100 de drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc în ultimele 96 de ore”

Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat vineri seară că resturile de drone descoperite în ultimele zile pe malurile Dunării și pe litoral - peste 100 la număr - sunt legate de intensificarea fără precedent a atacurilor desfășurate în apropierea graniței României, în contextul războiului din Ucraina.

„Ieri și astăzi, apele Dunării, ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniței cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvența cu care vedem diverse resturi este direct proporțională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră”, a explicat Radu Miruță pe Facebook.

„Nu există însă indicii conform cărora gradul de risc ar fi crescut pentru populație”

Ministrul Apărării a precizat că peste 100 de drone au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc în ultimele patru zile. Ministrul susține că majoritatea au fost distruse de sistemele de apărare ale Ucrainei în afara teritoriului României, însă foarte aproape de frontieră, iar fragmentele au ajuns ulterior la noi în țară:

„În ultimele 96 de ore, radarele MApN au descoperit în proximitatea spațiului aerian românesc peste 100 de UAV-uri (drone), dintre care câteva zeci au fost lansate în roiuri, în cadrul a 7 atacuri asupra porturilor dunărene ucrainene. Cele mai multe au fost distruse de apărarea Ucrainei, în afara teritoriului românesc, dar foarte aproape de noi. Resturi din ele au fost aduse de valuri. Nu există însă indicii conform cărora gradul de risc ar fi crescut pentru populație”.

În același interval, măsurile de supraveghere și reacție ale NATO și ale Forțelor Aeriene Române au fost intensificate, spune ministrul.

„Aeronave de luptă NATO au fost ridicate preventiv de 7 ori și au fost 9 ridicări graduale ale nivelului de alertă pentru misiunile de poliție aeriană, urmate apoi de o decolare sau nu, în funcție de situație. De 3 ori, în același interval de 96 de ore, a fost ridicat și elicopterul, cu scop de prevenție ori de cercetare”, a explicat Radu Miruță.

„Războiul din Ucraina este unul real”

Oficialul a atras atenția că războiul din Ucraina se desfășoară foarte aproape de granița României și produce efecte vizibile în zona de frontieră.

„Războiul din Ucraina este unul real. În unele locuri, la sute de metri de granița cu România, miroase a explozibil, a praf de pușcă și se văd locuințe distruse. Este un război real, cu consecințe reale. De aceea luăm toate măsurile pe care le putem lua pentru a limita consecințele indirecte care se resimt și la noi”, a încheiat Radu Miruță

Amintim că locuitorii din județul Tulcea au primit vineri, 14 august, un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O dronă prăbușită fost identificată ulterior într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Aparatul a fost neutralizat prin detonare.

Tot vineri, Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre o altp dronă descoperită în zona localității Plauru, județul Tulcea. Obiectul a fost identificat, iar perimetrul în care a fost găsit a fost securizat. Este a doua dronă semnalată în cursul zilei în județul Tulcea, după cea prăbușită în nord-vestul județului.