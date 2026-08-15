 Ministrul Apărării: „România şi Armata Română n-o să lase Marea Neagră să fie o vulnerabilitate nici pentru ţara noastră, nici pentru UE, nici pentru NATO” | adevarul.ro
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Ministrul Apărării: „România şi Armata Română n-o să lase Marea Neagră să fie o vulnerabilitate nici pentru ţara noastră, nici pentru UE, nici pentru NATO”

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Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, spune că România se află în „prima linie de apărare” a Uniunii Europene, în contextul intensificării atacurilor din Ucraina și al incidentelor provocate de drone în apropierea graniței.

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță. FOTO: Inquam Photos / George Călin
Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Ministrul a afirmat că, în ultimele 96 de ore, radarele românești au detectat peste 100 de ținte aeriene în afara teritoriului național, în apropierea frontierelor.

„România este în prima linie de apărare a graniței Uniunii Europene. Investim în Armată pentru a-i face pe cei care se gândesc să atace România să plătească un preț mai mare, nu pentru a porni războiul, ci pentru a menține pacea”, a declarat Radu Miruță, într-un interviu acordat sâmbătă Antena 3 CNN. 

Peste 100 de drone detectate în apropierea României

Potrivit ministrului, intensificarea atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre s-a reflectat și în activitatea detectată de sistemele de supraveghere românești.

„Ieri, valurile mării au adus la țărm mult mai multe resturi de drone decât de obicei. Asta se întâmplă pentru că este o consecință proporțională a dimensiunii atacurilor din Ucraina”, a explicat Miruță.

El a precizat că peste 100 de ținte au fost detectate în ultimele 96 de ore în apropierea granițelor României.

„În ultimele 96 de ore (...) peste 100 de ținte, de drone, au fost descoperite doar de radarele din România în afara teritoriului românesc, în proximitatea granițelor. Aceste ținte au atacat de șapte ori porturile ucrainene de la Dunăre, în roiuri”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, majoritatea dronelor au fost doborâte de forțele ucrainene, însă resturile au ajuns ulterior în zona litoralului românesc.

„Este un război real la granițele României”

Radu Miruță a respins ideea că războiul din Ucraina ar reprezenta un fenomen îndepărtat pentru România și a atras atenția asupra efectelor indirecte ale conflictului.

„România este în prima linie de apărare a graniței Uniunii Europene! Suntem pe flancul estic, suntem la granița între o Europă liberă și o țară în care oamenii mor pentru a-și apăra libertatea, este un război real la granițele României”, a afirmat ministrul.

„Am spus-o și o repet: să se termine cu propaganda inexistenței acestui război! Nimeni nu pune să plutească pe mare resturi de drone, unele dintre ele cu încărcătură explozibilă. Sunt efectele indirecte ale acestui război”, a adăugat el.

Ministrul a precizat, în același timp, că nu există indicii privind o creștere a riscului direct pentru cetățenii români.

„Nu există indicii conform cărora a crescut riscul de amenințare asupra cetățenilor României, există o intensitate mai mare pe frontul din Ucraina în ultimele 3-4 zile”, a spus Miruță.

În ultimele 96 de ore, avioanele de vânătoare românești au fost ridicate de șapte ori, iar nivelul de alertă pentru acestea a fost majorat de nouă ori.

„În ultimele 96 de ore au fost ridicate de șapte ori avioanele de vânătoare, au fost de nouă ori crescute nivelurile de alertă internă pentru avioanele de vânătoare – câteodată a scăzut nivelul fără ca ele să fie ridicate, au fost ridicate de trei ori elicoptere – de două ori pentru a preveni, o dată pentru a face cercetare, sunt militari ai Armatei Române, care asta au ca activitate în fiecare zi”, a declarat ministrul.

Miruță susține că investițiile în apărare au rolul de a descuraja eventualele atacuri.

„România trebuie să continue planul de înzestrare, pe care l-am pornit accelerat, pentru că metoda cea mai bună de a menține pacea este să descurajezi”, a afirmat acesta.

Întrebat despre situația Șantierului Naval „2 Mai” Mangalia și despre planurile pentru construirea unor nave destinate Armatei Române, ministrul a transmis că Marea Neagră nu trebuie să devină o vulnerabilitate.

„Vă răspund foarte direct și în ciuda multora: România și Armata Română n-o să lase Marea Neagră să fie o vulnerabilitate nici pentru țara noastră, nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru NATO!”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a precizat că, prin programul SAFE, au fost prevăzute patru nave noi pentru înzestrarea Armatei Române.

„Am proiectat prin SAFE ca patru nave noi să intre în înzestrarea Armatei Române, produse cu tehnologie nouă la Șantierul Naval «2 Mai» Mangalia”, a spus Miruță.

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