Dronă detectată lângă granița României. Două F-16 au decolat, iar în nordul județului Tulcea a fost emis RO-Alert

O țintă aeriană a fost detectată luni dimineață, 21 septembrie, de sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea frontierei României. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-16 au fost trimise să monitorizeze situația.

Foto: X / Oana Toiu

Ținta a fost identificată de sistemul de supraveghere radar al MApN în cursul dimineții de luni, 21 septembrie. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru alertarea populației.

La ora 05:30, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost informați cu privire la situația aeriană.

Pentru monitorizarea țintei, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea.

Avioanele au urmărit evoluția situației în zona de frontieră, în timp ce autoritățile au menținut alerta pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a fost ridicată la 06:14.

Ministerul Apărării Naționale precizează că, în urma monitorizării, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Incidentul s-a produs în contextul în care zona de nord a județului Tulcea, aflată în apropierea frontierei cu Ucraina, este monitorizată în mod constant de autoritățile române din cauza activității militare din regiunea Mării Negre.