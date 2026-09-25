Dronă detectată la 20 de kilometri de Galați. Două F-16 au fost ridicate de la sol

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri dimineaţă, 25 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 20 kilometri Est de Galaţi.

F-16 Foto: Ertnews

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat în noapta de joi spre vineri, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o ţintă aeriană la 20 kilometri Est de Galaţi.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Estul judeţului Galaţi şi Nordul județului Tulcea, iar la ora 03.27 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, potrivit MApN.

Alerta aeriană pentru Estul judeţului Galaţi şi Nordul judeţului Tulcea a încetat la 04.14.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.