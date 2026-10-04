Blogger pro-rus, stabilit în Spania, suspectat de legături cu serviciile secrete ruse. Sume mari de bani, lingouri de aur și arme găsite la percheziții

Procurorii spanioli investighează posibile legături între FSB și un blogger pro-rus de origine ucraineană, Anatoli Șari, stabilit în Spania și cercetat pentru evaziune fiscală, spălare de bani și uz de fals.

Anatoli Șari Foto: X/GianI1974

Forțele de ordine spaniole au găsit în locuința acestuia, în urma unei percheziții, un pistol Glock 19, active în criptomonede, în valoare de 800 de mii de euro și 20 de lingouri de aur în valoare de aproximativ 150 de mii de euro, alături de opere de artă, ceasuri și bijuterii de aproape 400 de mii de euro, scrie Antena 3 CNN.

Bloggerul rus are un canal de YouTube are 3,4 milioane de abonați. Potrivit forțelor de ordine spaniole, suma amenzilor care pot fi percepute de la Șarîi și soția - ambii rezidenți fiscali în Spania din 2016 - va depăși 10 milioane de euro.

Investigația autorităților spaniole a început după o solicitare din partea Kievului care au studiat tranzacții financiare suspecte în Lituania, Rusia, Luxemburg și Kazahstan, precum și tranzacțiile cu criptomonede și platforme online, făcute de cei doi soți.

Bloggerul pro-rus neagă proveniența ilegală a fondurilor și susține că veniturile sale și ale soției lor legate doar de canalul de YouTube și donațiile abonaților.

Șari a respins de asemenea colaborarea cu FSB și a susținut că în materialele sale a condamnat de mai multe ori acțiunile armatei ruse.

În februarie 2021, Serviciul de Securitate al Ucrainei l-a informat pe blogger că e suspect de trădare. Potrivit ofițerilor Kievului, din 2012, bloggerul a sprijinit structurile ruse în desfășurarea operațiunilor de dezinformare prin rețele sociale, media electronică și canale TV rusești, discreditând politica Ucrainei și răspândind manipulări despre evenimentele din Donbas. După ce bloggerul nu s-a prezentat la un interogatoriu, a fost pus pe lista persoanelor căutate de statul ucrainean.

În iulie 2023, SBU l-a acuzat pe Șari că a ajutat FSB la pregătirea și distribuirea înregistrărilor video regizate ale interogatoriilor prizonierilor de război ucraineni. Pe 4 iunie 2025, Tribunalul din Viniția l-a găsit vinovat în lipsă de trădare și l-a condamnat la 15 ani de închisoare, cu confiscarea proprietăților.