 Vânzările producătorilor de alimente au scăzut cu 30-50%. Soluția la care se gândesc acum | adevarul.ro
search
Miercuri, 2 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Vânzările producătorilor de alimente au scăzut cu 30-50%. Soluția la care se gândesc acum

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cererea este într-o continuă scădere, constată producătorii de hrană. Deși vând la vechile prețuri, micșorându-și profitul până la limita de a nu-și mai putea acoperi costurile, prăbușirea puterii de cumpărare le pune micile afaceri în pericol.

doi_barbati_la_stand_produse_apicole_foto_alina_mitran
Cosmin Mănndică (stânga) și Emil Dobre spun că au scăzut îngrijorător vânzările Foto: Alina Mitran

Producătorii de hrană care își desfac direct produsele către consumatori spun că, deși vând la aceleași prețuri de anul trecut sau chiar de acum trei ani, desfac cu 30-50% mai puțină marfă decât anul trecut. Puterea de cumpărare în picaj ar fi prima dintre cauze, cred aceștia, la care se adaugă schimbarea comportamentului cumpărătorilor.

În piața volantă din Slatina, din centrul orașului, deschisă în fiecare zi de duminică pe perioada sezonului cald, clienții lipsesc aproape cu desăvârșire. Ultimele zile din august sunt deosebit de călduroase, e și perioada concediilor, însă lipsa cumpărătorilor se explică dincolo de cele două argumente.

Și în piață, ca și în societate, ca și peste tot, se vede o anumită crispare, o anumită nesiguranță, o anumită precauție. Acum, pe domeniul meu, întotdeauna, în iulie și august, au fost lunile cu un nivel al vânzărilor extrem de redus. Consumul de miere la români este axat pe zona aceea de terapie. Și tot timpul omul se gândește mai mult în timpul iernii la aportul de vitamine”, spune Cosmin Măndică, un apicultor ale cărui produse au avut căutare încă de când a început să vândă cu amănuntul.

Între timp a ajuns să livreze și printr-un lanț de supermarketuri, iar mierea și produsele sale apicole ajung acum și în magazine din țară. Cu toate acestea, ține foarte mult să ajungă în continuare în piețe și târguri și să-și promoveze personal produsele. Așa a devenit piața un barometru al puterii de cumpărare.

Sunt scăderi mai mari decât în anii precedenți. Oricum verile nu sunt punctul foarte al apicultorilor, pe vânzări, dar se vede o anumită rezervă. La ce mod? Clienții mei care veneau și plecau cu câte o sacoșă plină acum sunt mai restrictivi. Cumpără un borcan, două, trei borcane. Și în piața asta a producătorilor se manifestă ceea ce se manifestă în toată societatea. O scădere a puterii de cumpărar - o scădere a consumului, automat. Estimez o scădere între 20-30%, în condițiile în care prețurile sunt aceleași de 3 ani, chiar dacă nivelul inflației din ultimii ani s-a dus cu 50-60%”, mai spune apicultorul.

Anul 2026, așa cum au constatat și legumicultorii și fermierii din cultura mare, a fost unul bun. La fel a fost și pentru apicultură, or efectul producțiilor mari este de obicei scăderea prețurilor. Apicultorul spune că, în cazul său, avantajul este că nu produce o marfă perisabilă, astfel că își permite încă să nu vândă sub costul de producție.

Există foarte multă miere pe piață. A dus și la scăderea prețurilor, e un fenomen economic, cerere și ofertă. Sunt lucruri firești”, mai spune Măndică.

„În weekendul de Sfânta Mărie vânzările au fost la sfert, anul acesta, față de anul trecut”

Emil Dobre pune pe piață o brânză de capră apreciată de consumatori. Are 500 de animale și, deși se gândea să crească numărul lor, vânzările nu-l mai încurajează să facă asta. Pregătește și specialități, cu chimen, mărar și alte condimente alese cu grijă, dar de ceva timp și aceste sortimente le vinde tot la prețul celei simple, deși anul trecut erau cu 5 lei/kg mai scumpe. Chiar și așa, vânzările scad.

Pot să spun că de la târgul de Crăciun au scăzut vânzările. Și a continuat fenomenul. Comparativ cu anul trecut, cam la jumătate sunt astăzi. Dacă ar fi să luăm, așa, un exemplu concret, vânzările făcute în weekend-ul de Sfântă Mărie, anul acesta, au fost la sfert față de weekend-ul de Sfântă Mărie de anul trecut. Am notat atunci cât am vândut și am făcut o comparație. Aceeași piață, aceleași prețuri. Oamenii nu-și mai permit la fel, nu-și mai permit! Dacă situația economică persistă, dacă nu se îmbunătățește nimic, anul viitor vom ajunge să regretăm anul ăsta”, spune producătorul din Icoana, Olt.

Și în cazul său avantajul a fost faptul că, pe lângă vânzările cu amănuntul, livrează unei rețele de retail. Volumul de marfă livrată nu a scăzut, însă doar pentru că acum produsele sale ajung în mult mai multe magazine decât anul trecut. Din fiecare magazin se cumpără în schimb mai puțin.

Livrez chiar un volum un pic mai mare decât anul trecut, dar în număr dublu de magazine față de anul trecut. Nu sunt în situația să vând din animale, cum își pun problema unii fermieri, dar dacă mai continuă situația așa...”, mai spune Dobre.

Inflația a erodat salariile: cât au pierdut românii în ultimii doi ani

Din piață, în online

Cei doi producători care au trecut testul calității produselor livrate spun că vor fi printre fermierii chemați să-și mute vânzările în online. Se pregătește o platformă dedicată producătorilor, care ar urma să funcționeze din octombrie. Produsele vor fi livrate oriunde în țară în 24 de ore, iar în viitor și românii de peste hotare ar putea avea acces la bucatele cu gust produse în România.

Este visul multor fermieri, anume acela de a nu mai duce grija logisticii care stă în spatele oricărei livrări. A durat însă 6 ani, primele încercări de a ajunge cu marfa direct la ușa cumpărătorului fiind făcute în pandemie.

În pandemie, eu am făcut personal livrări în București. A mers foarte, foarte bine atunci. Dar am renunțat când a crescut motorina la șapte lei și ceva. Acum, sub nicio formă n-aș mai putea să susțin un astfel de sistem, la 10 lei și un pic litrul de motorină”, mai spune fermierul Emil Dobre.

Ceea ce i-ar putea salva pe unii fermieri, cei care au dovedit constanță în calitatea produselor livrate, nu este neapărat și o veste bună pentru consumatorii cu venituri mici. Prețurile la care vor fi disponibile produsele lor cresc, astfel încât să poată fi acoperite toate costurile. Chiar și așa, prețul unui kilogram de telemea de capră nu va depăși 75 lei/kg, spune Emil Dobre, ceea ce este în continuare sub prețurile produselor vândute pe platforme similare.

Pe online, nu se găsește sub 100 de lei”, mai spune fermierul. Același lucru și în cazul mierii. „Nu am văzut pe nicăieri miere de salcâm sub 60 lei”, spune și Cosmin Măndică, or în piață mierea încă este disponibilă la prețuri sub 40 lei/kg.

Cei doi fermieri au ceva emoții, pentru ei nimic nu se compară cu experiența pe care cumpărătorul o are gustând mai întâi produsul și ulterior decizându-se ce anume cumpără.

„Marja de profit a scăzut mult”

Emil Dobre explică ce înseamnă menținerea prețurilor de anul trecut în cazul său. „Marja de profit a scăzut mult, pentru că și combustibilul și forța de muncă înseamnă pentru mine costuri mai mari. Mai am 500 de capre, am mai redus puțin cu ce a ieșit din fermă, cu reformele, mi-a fost teamă să mai reîntineresc, am oprit strictul necesar pentru menținerea producției. Până nu va veni un semn clar de revigorare nu cresc nimic. Forța de muncă, input-urile, energia, toate au crescut. Am o fermă mică, doar câteva hectare de teren, pentru marea majoritate a furajelor fac achiziții. Pășunea o am închiriată de la primărie, 40 de hectare, iar chiria a rămas aceeași, dar este o chirie foarte mare pentru județul Olt, 450 lei/hectar/an. Fosta administrație așa a hotărât, contractul este pe 10 ani, nu sunt, vă dați seama, șanse să scadă, având în vedere ce foame de bani este la administrațiile locale. Iar brânza o vând cu 50 de lei, la fel ca anul trecut”, a explicat producătorul de telemea de capră.

Cultura aleasă masiv de fermieri influențează producția de miere. Cum schimbă vremea profitul apicultorilor

Apicultorul dă la rândul său un exemplu: borcanul pe care-l achiziționa anul trecut cu 0,95 lei e acum 1,4 lei. La fel a crescut prețul la capace, plus combustibilul, iar fermierii au de făcut zilnic nenumărate drumuri, plus creșterile de preț la cutii, la faguri etc.

E o permanentă zbatere să rămâi activ pe piață. Merg la târguri și pentru a lua pulsul. M-am întâlnit recent cu producători de brânzeturi și cu legumicultori, dar și cu meșteri care fac diverse lucruri, și toți spun același lucru, că au scăzut la jumătate, cel puțin, vânzările față de anul trecut”, mai spun cei doi producători.

Scăderea vânzărilor ar putea avea ca efect inclusiv o prezență mai puțin vizibilă a producătorilor în locurile în care îi întâlnesc direct pe cumpărători, iar asta și pentru că, la  costurile deja amintite, se mai adaugă și taxele pe care ei le achită la diverse târguri. Nu e cazul piețelor și târgurilor administrate de autoritățile locale, însă cei doi producători locali vorbesc de taxe exorbitante la târgurile mari.

„A devenit și asta o industrie și costurile se maximizează. Ca mic producător, nu reușești să vinzi atât cât să să rămâi cu ceva în târgurile organizatorilor privați. Ei țin pasul cu scumpirile, ne cer niște prețuri... O locație din București, este foarte adevărat, zonă bună, 900 lei, 9 metri pătrați. Acum m-au contactat tot pentru un târg în București, mi-au zis 1.000 de euro. Oamenii, producătoriii, sunt avizi să intre în contact cu clientul, dar la prețurile acestea nu mai reușim. Nu ai cum să progresezi, să mergi mai departe”, au mai semnalat producătorii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Țiuia, se aprindeau becurile”. Cum a încercat un cioban să demonteze drona cu explozibil din Vaslui: „Am scos firele și s-a oprit”
digi24.ro
image
Facultățile spre care au început să se îndrepte tinerii. O specializare populară a început să fie evitată
stirileprotv.ro
image
Fiica Brigittei Macron, pe urmele mamei. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, s-a îndrăgostit de un tânăr care are jumătate din vârsta ei
gandul.ro
image
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
mediafax.ro
image
Cristi Balaj, verdict ferm după greșeala de arbitraj din U Cluj – Petrolul: „Intervenția VAR NU trebuia să existe la eliminare!”
fanatik.ro
image
Zelenski îl amenință pe Putin că va închide cerul Rusiei și va trimite un val de drone: „Zilele sigure s-au încheiat”
libertatea.ro
image
VIDEO Noi negocieri pentru viitorul guvern. Nicușor Dan e gata să desemneze premierul, fără dovada unei majorități (surse)
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
A murit "Legenda", portarul cu peste 800 de meciuri la o singură echipă! "Suntem devastați"
digisport.ro
image
Rețetă simplă și rapidă: ruloadă de dovlecei cu șuncă și cremă de brânză
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026
observatornews.ro
image
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță mai multe beneficii pentru pensionari. Economisești timp și bani!
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști?
playtech.ro
image
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni
fanatik.ro
image
Tudorel Toader știe cum se va încheia criza guvernamentală: „Asta se prefigurează”. Până când poate amâna Nicușor Dan anticipatele
ziare.com
image
Jucătorul de la FCSB care vorbește singur! Nicolae Dică s-a dus la MM Stoica: "Lasă-l, că așa e el"
digisport.ro
image
Vacanță la mare cu bani puțini, în septembrie. Cât plătești pentru o noapte în Mamaia?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gata! Nicuşor Dan a semnat decretul, eliberarea din funcţie se face IMEDIAT!
romaniatv.net
image
Oferta Hidroelectrica pentru luna septembrie. Cât vor plăti peste un milion de români pentru energie electrică
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
click.ro
image
„Nu bei suficientă țuică. Altfel ai dormi dus.” Mitul vieții liniștite la țară, demontat de români
click.ro
image
Mâncarea tradițională preferată a unui american venit în vizită în România. „Totul s-a schimbat”
click.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Harry și Meghan în 2021, GettyImages 1342104290 jpg
Abia s-au întors în Regat și deja nu le mai place! Meghan și Harry caută acum ceva care să se potrivească mai bine cu pretențiile lor
okmagazine.ro
Capul statuii împăratului Hadrian a fost găsit separat de restul sculpturii
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul tranșant transmis părinților de o profesoară înainte de începerea școlii: „Înjurați-ne în absența copiilor!”
image
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani