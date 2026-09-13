Trump dă vina pe Zelenski pentru scumpirea motorinei: „Asta nu este provocat de Orientul Mijlociu”

Președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, să înceteze atacurile aeriene asupra infrastructurii ruse de producție a motorinei, susținând că acestea „afectează lumea”.

Trump îi cere lui Zelenski să nu mai lovească infrastructura petrolieră a Rusiei Foto: EPA-EFE

O serie de atacuri ucrainene cu drone, desfășurate la mare distanță, au vizat infrastructura energetică a Rusiei, lovind importante instalații de procesare și reducând semnificativ capacitatea de rafinare a țării.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă motorina în Rusia. Să lovească ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat Trump în timpul unei vizite oficiale în Irlanda, duminică, potrivit CNN.

„Asta nu este provocat de Orientul Mijlociu. Este provocat de ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina”, a susținut el.

Comentariile sale vin în contextul în care războiul în desfășurare cu Iranul, în care sunt implicate în principal Statele Unite, Iranul și Israelul, a dus la creșterea puternică a prețurilor globale la energie. Criza a afectat în special traficul prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic de tranzit.

Prețul petrolului la nivel mondial a urcat în această săptămână la 108 dolari pe baril, în condițiile în care luptele din Orientul Mijlociu amplifică temerile privind perturbarea prelungită a aprovizionării. Prețurile motorinei în SUA au atins vineri un nivel record, depășind pentru prima dată pragul de 6 dolari pe galon.

Rusia este al doilea cel mai mare exportator de motorină din lume, după SUA, potrivit companiei de informații maritime Kpler.

Atac în apropierea frontierei cu Polonia

Între timp, Rusia și Ucraina continuă să-și intensifice războiul aerian. Un atac rusesc cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică a lovit o benzinărie din orașul ucrainean Iahodîn, în nord-vestul țării, în apropierea frontierei cu Polonia, au anunțat autoritățile ucrainene.

Atacurile asupra benzinăriilor au devenit atât de frecvente, încât o rețea ucraineană a început să instaleze structuri metalice de protecție în jurul stațiilor sale din Kiev, pentru a reduce zona afectată în cazul unor lovituri.

Cel mai recent atac a atras o condamnare rapidă din partea Ucrainei. „Loviturile barbare ale Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia, la Iahodîn, nu sunt doar o continuare a atacurilor sale asupra frontierelor statului nostru. Este teroarea lui Putin care «bate» direct la ușile UE și NATO”, a scris pe X ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Punctul de trecere a frontierei a fost închis temporar, dar funcționa din nou în condiții normale până la ora locală 10.00, duminică.

Iahodîn este unul dintre punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia prin care este transportată o cantitate semnificativă de ajutor militar și umanitar destinat Ucrainei.

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Căile Ferate Ucrainene au anunțat că locomotiva unui tren de pasageri a fost, de asemenea, lovită de o dronă rusească, la doi kilometri de frontiera cu Polonia. Potrivit companiei, cu puțin timp înainte de acest atac, într-un tren diplomatic aflat în gara Iahodîn se aflau consilieri pe probleme de securitate din mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum și foști lideri europeni, inclusiv fostul premier britanic Boris Johnson.

Un alt tren aflat în gara Iahodîn în momentul exact al atacului îl transporta pe fostul director al CIA David Petraeus, potrivit Căilor Ferate Ucrainene.

Compania a precizat că încă verifică detaliile incidentului, dar că este „destul de probabil” ca drona rusească să fi vizat în mod deliberat trenul în care se aflau diplomații. Compania a adăugat că trenul „a părăsit gara mai devreme decât era programat, în cadrul unor ajustări în timp real ale orarelor trenurilor, din cauza amenințării constante a atacurilor rusești”.

Fostul premier al Suediei, Carl Bildt, a declarat că se afla într-un tren în apropierea frontierei cu Polonia când un tren aflat în spatele celui în care călătorea a fost vizat de o dronă rusească. Bildt participase la o conferință internațională de securitate desfășurată la Kiev, cunoscută sub numele de Yalta European Strategy (YES).

„Nu era trenul nostru, ci cel aflat la doar câteva minute în urma noastră, în apropierea punctului de trecere a frontierei cu Polonia”, a scris Bildt pe X, alături de o înregistrare video care pare să arate o dronă lovind un tren din apropiere, în timp ce numeroși pasageri evacuau garnitura.

Zelenski a declarat că numai în ultima săptămână Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei, multe dintre acestea fiind modele propulsate cu motoare cu reacție, mai rapide și mai greu de interceptat decât dronele obișnuite.

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Atac în interiorul Rusiei

Între timp, armata ucraineană a anunțat că a lovit o rafinărie de petrol din republica rusă Tatarstan, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au anunțat că au lovit rafinăria TANECO din orașul Nijnekamsk, într-un atac desfășurat împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării.

Autoritățile din Tatarstan au anunțat că două persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite într-un atac ucrainean asupra orașului Nijnekamsk.

Țările NATO, în special statele vecine Ucrainei, se află în stare de alertă ridicată din cauza riscului ca dronele militare să pătrundă accidental în spațiul lor aerian.

Duminică, Lituania a anunțat că o presupusă dronă observată în spațiul său aerian a determinat autoritățile să închidă aeroportul din Vilnius, iar NATO să ridice în aer cel puțin un avion de vânătoare.

Alerta aeriană a fost ulterior ridicată, după ce avionul NATO a identificat obiectele observate drept păsări, a anunțat Centrul Național de Gestionare a Crizelor din Lituania. O alertă similară declanșată săptămâna trecută în Polonia s-a dovedit, de asemenea, a fi provocată de păsări.