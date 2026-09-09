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Cum poate fi obligat statul să plătească despăgubiri pentru erorile unei instanțe

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Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a clarificat, marți, condițiile în care un cetățean poate cere despăgubiri de la stat atunci când consideră că a fost prejudiciat printr-o hotărâre judecătorească ce a încălcat dreptul Uniunii Europene, informează juridice.ro 

CJUE clarifică cum poate un cetățean să ceară despăgubiri de la stat
CJUE clarifică cum poate un cetățean să ceară despăgubiri de la stat Foto: Arhivă

Un agricultor român a reclamat că i-a fost respinsă cererea pentru un ajutor agricol, după ce autoritățile au considerat că suprafața eligibilă era mai mică decât cea declarată.

Fermierul ceruse în 2007 sprijin financiar pentru 264,71 hectare. În urma unui control, autoritatea a apreciat că sunt eligibile numai 180,62 hectare și i-a respins cererea. Acțiunile sale în instanță nu au avut succes, iar Curtea de Apel București a refuzat, în 2012, să solicite CJUE explicații privind interpretarea regulamentului european aplicabil.

Ulterior, agricultorul a dat în judecată statul român, susținând că a suferit un prejudiciu din cauza încălcării dreptului european. CJUE a arătat însă că refuzul unei instanțe de a trimite o întrebare la Luxemburg nu conduce automat la răspunderea statului.

Pentru a obține despăgubiri, trebuie îndeplinite simultan trei condiții: regula europeană încălcată trebuie să protejeze un drept concret al persoanei, încălcarea trebuie să fie suficient de gravă, iar între acea încălcare și prejudiciul invocat trebuie să existe o legătură directă.

Mesajul esențial al CJUE este că statele pot răspunde inclusiv pentru încălcări ale dreptului european comise de instanțele ale căror hotărâri nu mai pot fi atacate în dreptul intern. Dar această răspundere rămâne una excepțională: nu orice eroare judiciară și nici orice refuz de a sesiza CJUE dau dreptul la despăgubiri.

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