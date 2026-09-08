 Porumbul revine în forță în sud după doi ani dezastruoși. Producțiile puteau ajunge la niveluri record | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Porumbul revine în forță în sud după doi ani dezastruoși. Producțiile puteau ajunge la niveluri record

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

După doi ani cumpliți, care i-au determinat pe fermieri să renunțe la cultivarea porumbului pe suprafețe mari, în sudul țării se înregistrează în sfârșit producții bune. Dacă ar fi avut apă, productivitatea ar fi putut fi una record.

În județul Dolj a început recoltarea porumbului
În județul Dolj a început recoltarea porumbului Foto: Arhiva Sorin Agapie

Cine a însămânțat în perioada optimă și a folosit hibrizi performanți are rezultate bune la recolta de porumb, spune directorul Direcției Agricole Dolj, Sorin Agapie. Cel puțin asta se întâmplă în sudul țării, unde 2024 și 2025 au fost ani cumpliți, cu suprafețe calamitate până la 100% la culturile de porumb și floarea-soarelui.

2026 a fost diferit, astfel că acei fermieri care, de teamă, au renunțat la cultura de porumb au acum regrete mari. Recoltarea a început de la finele lunii august, iar producțiile variază de la o zonă la alta. „Se duc și la 6.000, 7.000 kg/ha, și la 4.000. Dar față de 2024 și 2025 sunt destul de mulțumitoare”, a precizat Agapie.

Rezultatele ar fi putut fi cu mult mai bune, însă pe suprafețe considerabile nu s-a putut iriga în acest an, din cauza secetei.

Debitul Dunării a fost foarte mic. Prizele de aducțiune către pompele de refulare pe canalele magistrale nu au funcționat o perioadă îndelungată și de multe ori și în perioada optimă, când ar fi avut nevoie. Dacă ar fi avut apa necesară, ar fi ajuns la producții de 17.000, 18.000, 19.000 kg la hectar”, a completat directorul DAJ Dolj.

S-a putut iriga în doar câteva zone, pentru care s-a folosit apă din râul Jiu.

„Porumbul este o cultură pretențioasă, pentru că de obicei seceta pedologică se instalează exact în perioada în care știuleții încep să înmagazineze. Și atunci, dacă nu există resurse de apă, apar problemele”, a continuat directorul Sorin Agapie.

În ciuda secetei reclamate de fermieri în vestul țării, de data aceasta în sud lucrurile au stat diferit chiar și pe suprafețele neirigate. Mai mult, în tot județul Dolj au fost raportate în acest an puțin peste 22 de hectare afectate de secetă, toate cultivate cu tutun, inspectorii urmând să verifice în teren pentru evaluarea situației.

Aproape 100.000 hectare calamitate de secetă în 2025, prețuri mici și costuri mari în 2026

În 2025, anul care le-a produs fermierilor pagube de care trag încă în prezent, au fost raportate 34.000 hectare cultivate cu porumb calamitat, la care s-au adăugat aproximativ 57.000 hectare cultivate cu floarea-soarelui, iar asta doar în județul Dolj.

Având în vedere aceste date, 2026 ar trebui considerat un an mulțumitor. Doar că fermierii au avut cu totul alte provocări.

Prețul combustibilului a crescut cu 70%, am avut această situație privind transportul pe Dunăre, unde din cauza nivelului scăzut al apei nu au putut fi folosite barjele pentru transportul cerealelor, iar costurile privind transportul au crescut. Mai este și problema cu spațiile de depozitare. Fiind producție destul de mulțumitoare, spațiile de depozitare s-au umplut și de multe ori fermierii au așteptat o perioadă de timp să se mai valorifice din producție și să poată livra și dumnealor pe acele baze de recepție și să încaseze prețul. Un preț destul de mic, un preț la nivelul anului 2018-2019”, a mai spus Agapie.

Seceta a făcut pagubă în recolta fermierilor din Dolj. Agricultorii: „S-a dus totul anul acesta. A murit şi speranţa“

Fermierii au de acum nu doar grija valorificării pentru a-și achita restanțele din anul agricol încheiat, ci și pe cea a acoperirii costurilor pentru înființarea noilor culturi, pentru că vine perioada semănatului.

Ne uităm și vedem mercurialul la benzina și motorină. Vedem prețurile în creștere la îngrășămintele chimice pentru reluarea ciclului de producție, pentru cultura de rapițe care în unele zone a fost însămânțată sau urmează să fie însămânțate anumite suprafețe”, a precizat directorul DAJ Dolj.

Se „temporizează” valorificarea cât se poate de mult

După experiența amară a valorificării producției de grâu, fermierii sunt acum în așteptare, precizează Sorin Agapie, de aceea spațiile de depozitare sunt atât de importante. Producătorii speră într-o creștere a prețurilor, pentru că după ce au fost obligați să-și vândă grâul cu 0,6 – 0,7 lei/kg și doar foarte rar cu prețuri mai bune, în baza contractelor futures, un preț la fel de slab și pentru porumb ar anula avantajul producției relativ bune.

La porumb, să vedem cum va fi. Deocamdată fermierii nu vând, fiindcă suprafețele nu sunt destul de mari și reușesc, unul într-un fel sau altul, să îl depoziteze. Și la floarea soarelui au avut producții destul de mulțumitoare. Și-ar fi dorit să mai aștepte o perioadă, să valorifice cumva la prețuri care să le permită să-și acopere cheltuielile. La floarea soarelui prețul se duce undeva la 2,2 lei/kg, 2,4 lei, 2,6 lei, iar dumnealor așteaptă un preț undeva la 3,1 lei pe kilogram. La floarea soarelui suprafețele s-au menținut apropiat de nivelul din 2025”, a mai precizat Agapie.

Pericolul falimentului nu a trecut

Situații-limită, în care fermierii au stat permanent sub amenințarea creditorilor, încă sunt în piață, a mai precizat directorul DAJ. Sunt fermieri care nu au putut trece cu bine peste anul 2025 și care în prezent exploatează aceleași suprafețe de teren, însă nu le mai au ei în proprietate. Alții ar vrea să vândă terenurile achiziționate în anii în care și-au permis extinderea fermei, însă prețul este poate și de două ori mai mic și, în plus, nu au cui să vândă.

Toți au probleme și toți caută să-și conserve ceea ce au achiziționat, nu să cumpere. (...) Există acest pericol ca fondurile de investiție să vină și să achiziționeze terenurile. (...) Riscul e destul de mare și toți se plâng și așteaptă un semn din partea factorilor decizionali”, a conchis directorul Sorin Agapie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Traseul dronei de tip Shahed care a trecut pe lângă Chișinău și a ajuns în România. Ce localități a survolat
stirileprotv.ro
image
Alertă extremă de drone în 5 județe: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri”
gandul.ro
image
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
mediafax.ro
image
Numele surpriză care ar putea ieşi de pe lista celor de la FCSB: „Noi am crezut că se va putea întoarce!” Care e situaţia lui Radunovic şi a lui Mihai Popescu
fanatik.ro
image
Saga noului premier. Nicușor Dan și partidele cântă pe voci diferite. Cum e păsuit Grindeanu de la înscăunarea la Palatul Victoria
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
digisport.ro
image
Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Insula unde locuitorii au găsit secretul prin care trăiesc peste 100 de ani. Toţi au un lucru în comun
observatornews.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
cancan.ro
image
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin infrastructură militară
playtech.ro
image
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! Cristian Perea a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
digisport.ro
image
Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în război. Posibilă „dezescaladare” în această iarnă! Zelenski a anunțat
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
click.ro
image
Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase
click.ro
image
Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama lui Victor Yila după decesul Ancăi Pandrea: „Mă simt orfan!” Gestul lui Iurie Darie pe care nu-l poate uita
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul