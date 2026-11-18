Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au admis miercuri, 18 noiembrie, contestațiile formulate de procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, precum și de Dumitru Daniel Learciu, fost director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Constanța, și au dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 17 zile. Decizia magistraților este definitivă.

Gigi Ștefan și Teodor Niță Foto: Inquam photos / George Călin

Potrivit Dobrogea Live, cei trei au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000), cercetarea abuzivă (art.280 NCP), cumpărarea de influență (art.292 NCP), uzurparea funcţiei (art.300 NCP).

În dosar este inculpat și omul de afaceri constănțean Cartali Mihale.

Cauza a fost înregistrată la ÎCCJ pe 2 noiembrie și se află în procedură de cameră preliminară, instanța urmând să analizeze măsurile și excepțiile invocate.

Potrivit anchetei care îi vizează pe cei doi, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri.

Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este însă mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative, pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative.

Acuzațiile care îl vizează pe Gigi Valentin Ștefan sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Cei doi au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori.