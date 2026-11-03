Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță au fost trimiși în judecată. „Domnul ministru știe” - INTERCEPTĂRI

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost trimiși în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar care vizează fapte de corupție și alte infracțiuni. Cei doi magistrați sunt suspendați din funcție și se află în arest preventiv. În același dosar au fost deferite justiției alte două persoane fără calitate specială, respectiv un om de afaceri și un fost consilier județean, acuzați de cumpărare de influență.

Gigi Stefan si Teodor Nita Foto: Inquam Photos / George Calin

UPDATE 11.30 Learciu: „Am stabilit... am vorbit azi cu Horia Teodorescu, mi-a zis: Te duci azi, acum pleci.”

Rechizitoriul mai consemnează o serie de discuții interceptate pe care procurorii le consideră relevante pentru acuzațiile privind intervențiile făcute de Ștefan Gigi Valentin în favoarea omului de afaceri Learciu Dumitru Daniel.

Potrivit documentului, la 4 martie 2026, cei doi au discutat despre un proiect din domeniul energiei eoliene și despre necesitatea unor contacte la nivelul administrației locale și județene. Anchetatorii susțin că Learciu i-a cerut procurorului o nouă intervenție pe lângă președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, astfel încât acesta să poarte discuții cu președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

În aceeași conversație, omul de afaceri îi solicită procurorului să faciliteze o nouă întâlnire și să ia legătura cu „Geni”, identificat de anchetatori ca fiind primarul comunei Jurilovca, Ion Eugen.

Interceptările redate în rechizitoriu surprind negocierea întâlnirii și implicarea procurorului în organizarea ei:

„Aşa. Deci, cu GENY Îi spuneţi dvs. că îl sun eu ca să aibă mai mare greutate când îl sun?”, îl întreabă Learciu pe magistrat.

„Da, îl sun acum. Acum îl sun”, răspunde procurorul.

În continuarea discuției, omul de afaceri explică obiectivul demersului: „La preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi trebuie să ajung. Şi cu Florin când dăm aia pentru...? Deci... cu Florin şi... primărie..

Cei doi discută apoi despre stabilirea unei întâlniri cu Florin Mitroi, procurorul propunând o întrevedere chiar în dimineața următoare.

Un alt pasaj reținut de anchetatori este cel în care Learciu încearcă să evidențieze beneficiile potențiale ale proiectului: „E... toţi primarii tăi, mă duc eu... fiecare poate să acceseze până în jumătate de milion de euro”.

Patru zile mai târziu, la 9 martie 2026, cei doi ar fi reluat discuția. Potrivit rechizitoriului, Learciu i-a comunicat procurorului că a vorbit cu Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, și că urma să meargă la Galați pentru o întâlnire facilitată de acesta cu Costel Fotea.

Anchetatorii redau integral un fragment din dialogul interceptat, în care omul de afaceri descrie demersurile făcute:

„Am stabilit... am vorbit azi cu Horia Teodorescu, mi-a zis: Te duci azi, acum pleci şi te întâlnești cu ăla sau rămâne pe vineri? - Bine, nu pot să plec acum la Galaţi fără să îmi... şi a rămas pentru vineri dimineaţă să mă duc la GALAŢI să vorbesc. Unu, pentru diverse primării şi doi, să ne dea, să îl cheme pe ăla de la el de acolo, cu băiatul ăsta o să vorbim cu el, să îl cheme şi să-i spună sau să-i spună: Bă, ajută-l pe ăsta! Să ne spună ce să indicăm. M-am întâlnit iarăşi cu George Niculescu, iar am reiterat toată chestiunea, a zis: Bă, aştept să îmi trimiteţi hârtie. Ăsta nu poate să trimită cererea de aviz de principiu până nu are informaţiile cât de cât... asta. HORIA când mi-a zis că... a aflat că mă duc la GALAŢI, mi-a zis, m-a sunat din nou şi mi-a zis: Vezi când ajungi acolo, îţi trimit un număr de telefon al unui domn ROBERT”.

Potrivit procurorilor, aceste discuții sunt folosite ca elemente de probă pentru a susține existența unor demersuri prin care inculpații urmăreau obținerea de sprijin și influență la nivelul unor autorități locale și centrale în legătură cu proiecte economice și investiții aflate în derulare.

UPDATE 11.15 Interceptări: „E bătută în cap… e proastă”, „Mă p... pe dosar, eu oricum îmi iau clasare”

Anchetatorii descriu în rechizitoriu și o serie de episoade surprinzătoare surprinse în interceptări sau declarații de martori, pe care le consideră relevante pentru modul în care ar fi funcționat relațiile dintre inculpați.

Potrivit procurorilor, Gigi Valentin Ștefan a susținut că suma de peste 100.000 de euro găsită în biroul său provenea din partajul în urma divorțului și că a ales să o păstreze la sediul parchetului, considerând biroul său drept „cel mai sigur loc”.

Într-una dintre întâlnirile analizate de anchetatori, omul de afaceri L.D.D. nu ar fi rostit suma oferită, ci ar fi afișat-o pe ecranul telefonului. Procurorul ar fi aprobat din cap și ar fi indicat un dulap în care se afla o pungă destinată banilor.

Rechizitoriul consemnează și o discuție în limba turcă între procuror și omul de afaceri Cartali. După ce ar fi făcut gestul numărării banilor, acesta l-ar fi întrebat pe magistrat „Anladım?”, expresie care înseamnă „Ai înțeles?”. Potrivit anchetatorilor, răspunsul procurorului a fost simplu: „Da”.

În aceeași întâlnire, în care cei doi discutau despre o construcție realizată cu un etaj în plus față de autorizația de construire, conversația s-ar fi mutat către pregătirile pentru Paște. Potrivit interceptărilor, procurorul l-ar fi întrebat pe interlocutor: „Un ied putem să tăiem?”, iar după ce acesta a cerut lămuriri, a răspuns: „Pentru mine!”. Discuția s-a încheiat cu replica: „Mă, GIGI, ce dracu', ne cunoaștem de 25 de ani!”.

În același context, omul de afaceri ar fi făcut referire la alți dezvoltatori imobiliari, afirmând: „Când știi prea multe, nu e bine.” El l-ar fi întrebat apoi pe procuror „dacă o să fie ceva - să ne fie teamă de ăștia de aici?”, iar răspunsul consemnat în rechizitoriu a fost: „Nu!”.

Anchetatorii mai arată că procurorul ar fi comentat în termeni jignitori refuzul unei directoare din cadrul companiei Electrica de a furniza anumite informații solicitate de L.D.D., despre care aceasta susținuse că reprezintă „ilegalități”. Magistratul ar fi caracterizat-o spunând: „E bătută în cap… e proastă.”

Într-o altă discuție redată de procurori, omul de afaceri povestește cum a parcurs aproximativ 1.000 de kilometri cu un BMW echipat cu anvelope de vară pentru a se întâlni cu reprezentanta companiei. Pe drum a fost surprins circulând cu 101 km/h peste limita legală și a rămas din nou fără permis de conducere, document pentru a cărui recuperare, susțin procurorii, încerca să obțină sprijin.

Rechizitoriul include și interceptări care îl vizează pe procurorul Teodor Niță. Într-o conversație cu o directoare din cadrul Registrului Comerțului, acesta ar fi făcut referire la două angajate ale OCPI afirmând: „Le-am dat citație la maimuțele alea”. În continuarea discuției, magistratul ar mai fi spus: „Băi, să le facem percheziție, intrăm cu forțele…”.

Într-un alt episod, discutând despre structura acționariatului unei societăți comerciale, procurorul ar fi remarcat: „Și 56 cu 57 fac 113%, să moară mă-sa, zic, 113% acțiuni, nu prea dă”.

Anchetatorii menționează și o conversație privind obținerea unui post în cadrul SAPE, în care s-a discutat despre sprijin politic la nivel înalt. Potrivit interceptărilor, interlocutorii ar fi afirmat că „Domnul ministru știe”, însă mai trebuie discutat și cu „domnul președinte… IULIAN!”.

Într-o altă discuție, L.D.D. s-ar fi lăudat în fața procurorului că poate atrage finanțări pentru administrațiile locale, afirmând: „Toți primarii tăi” pot obține fonduri, iar „fiecare poate să acceseze până în jumătate de milion de euro”.

Dosarul face referire și la diverse cadouri pe care un fost polițist i le-ar fi oferit lui Gigi Valentin Ștefan, între care pălincă și scrumbie, promițându-i ulterior și miere. În aceeași zi, susțin procurorii, magistratul l-ar fi contactat pe prim-procurorul unei judecătorii anunțându-l că „îi trimit un fost polițist”.

Un alt episod vizează o geantă roșie despre care procurorii afirmă că ar fi fost folosită pentru remiterea a aproximativ 60.000 de euro de către un fost șef al IPJ Constanța. Acesta a respins acuzația și a susținut că în geantă se aflau doar trei sticle, respectiv whisky, rom și vin, „în valoare totală de 526 lei”.

Rechizitoriul mai citează și declarația unui martor, potrivit căruia un suspect vizat într-un dosar preluat ulterior de Parchetul Curții de Apel Constanța le-ar fi spus polițiștilor în timpul unei percheziții: „Mă p... pe dosar, eu oricum îmi iau clasare”. Potrivit anchetatorilor, avocatul acestuia era un apropiat al procurorului Teodor Niță.

Știrea inițială

„Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată pentru fapte de corupție și alte infracțiuni a patru inculpați: doi procurori (Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor), suspendați din funcție și aflați în stare de arest preventiv, și două persoane, fără calitate specială (n.r Learciu Dumitru Daniel și Cartali Mihale), ale căror fapte sunt în legătură directă cu cele reținute în sarcina magistraților”, se arată într-un comunicat transmis marți, 3 noiembrie, de Ministerul Public.

Ștefan Gigi Valentin a fost trimis în judecată pentru trafic de influență în formă continuată, fiind acuzat că, în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026, ar fi primit aproximativ 110.000 de euro, bunuri și alte foloase necuvenite în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcționari publici, procurori, polițiști și alte persoane cu atribuții decizionale pentru obținerea unor soluții favorabile, urgentarea unor proceduri sau sprijinirea unor afaceri.

Anchetatorii susțin că banii ar fi fost remiși de omul de afaceri Learciu Dumitru Daniel, identificat în comunicat cu inițialele L.D.D., care ar fi urmărit, printre altele, recuperarea permisului de conducere, facilitarea unui transfer profesional la Curtea de Conturi Constanța, obținerea unui post în conducerea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și un tratament preferențial în relația cu Ministerul Energiei și Distribuție Energie Electrică România.

SURSE Percheziții în Constanța în dosarul foștilor procurori Gigi Ștefan și Teodor Niță

„Inculpatul, în timp ce se afla în biroul nr. 14 din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit, în mod direct, pentru sine, suma aproximativă de 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la inculpatul LDD. Banii și bunurile au fost primite în schimbul promisiunii că procurorul își va exercita influența asupra unor funcționari publici (procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor sau autorităților publice ori alți funcționari cu atribuții decizionale) pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, inclusiv în cadrul unor dosare penale, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice.

În rechizitoriu, s-a reținut faptul că în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, când a primit banii și foloasele menționate anterior, inculpatul se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și s-a prevalat de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici”, se arată în același comunicat.

Într-un alt capăt de acuzare, procurorii susțin că Ștefan Gigi Valentin ar fi pretins că are influență asupra unor funcționari din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța și asupra unor judecători de la Curtea de Apel Constanța, promițând intervenții pentru rezolvarea favorabilă a unor probleme legate de autorizarea și situația juridică a unor construcții. Pentru aceste fapte, în dosar a fost trimis în judecată și inculpatul Cartali Mihale (C.M), pentru cumpărare de influență.

30.000 de euro, găsiți în portbajajul lui Gigi Valentin Ștefan.

Potrivit rechizitoriului, perchezițiile efectuate în 13 și 14 mai 2026 au dus la descoperirea unor importante sume de bani aflate în posesia procurorului Gigi Valentin Ștefan.

Anchetatorii susțin că în portbagajul autoturismului folosit de magistrat au fost găsiți 30.000 de euro. Alte sume au fost ridicate chiar din biroul acestuia de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, unde procurorii au identificat 104.050 de euro, 6.600 de dolari și 49.350 de lei.

Intervenții solicitate de omul de afaceri Cartali Mihale

De asemenea, pe biroul lui Gigi Valentin Ștefan a fost găsit un bilet pe care era notat: „3683/118/2021 Rafte Aura C.A. C-ța”. Potrivit anchetatorilor, numărul corespunde unui dosar aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, menționat în anchetă în legătură cu presupusele intervenții solicitate de omul de afaceri Cartali. Procurorii notează că Aura Rafte este nepoata acestuia.

În total, la percheziții au fost ridicați 134.050 de euro, 6.600 de dolari și 49.350 de lei. Ulterior, la 26 octombrie 2026, procurorii au instituit sechestru asupra sumelor de bani. Potrivit rechizitoriului, acestea ar proveni din foloasele pe care magistratul le-ar fi primit de la omul de afaceri Learciu Dumitru Daniel (LLD, în comunicat) și de la fostul șef al IPJ Constanța, George Dorel Popa.

Documentul de trimitere în judecată conține însă și o aparentă neconcordanță. Deși la percheziții sunt consemnați 134.050 de euro, în măsura asigurătorie aplicată ulterior apare suma de 133.950 de euro, cu 100 de euro mai puțin decât totalul menționat anterior.

Magistratul a contestat proveniența ilicită a banilor și a declarat că sumele descoperite provin din peste 500.000 de euro pe care i-ar fi primit în anul 2014, în urma partajului realizat după divorț.

Rechizitoriul include și concluziile perchezițiilor informatice efectuate în cauză. În telefonul lui Learciu, anchetatorii au identificat mesaje WhatsApp și apeluri cu mai multe persoane publice, printre care Horia Teodorescu, Costel Fotea, Mihaela Suciu și George Niculescu. Potrivit procurorilor, aceste date confirmă existența unor întâlniri menționate în anchetă.

Acuzații grave împotriva procurorului Niță Teodor

Procurorul Niță Teodor a fost trimis în judecată pentru instigare la abuz în serviciu, șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă.

Potrivit rechizitoriului, procurorul ar fi intervenit pe lângă conducerea ISU „Dobrogea” Constanța pentru a evita aplicarea unor sancțiuni împotriva unei firme administrate de o persoană apropiată.

Într-un alt episod, procurorii susțin că magistratul a exercitat presiuni asupra unei persoane cu funcție de conducere în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, urmărind obținerea unor avantaje patrimoniale pentru acționarii unei societăți comerciale.

Rechizitoriul arată că, „prin întreținerea unui climat de presiune psihologică provocat de forma de discurs neprincipial, incompatibil cu rigorile funcției exercitate”, procurorul ar fi încercat să obțină „înregistrarea, cu celeritate și prin eludarea mecanismelor juridice aplicabile, a unor modificări în Registrul comerțului” privind structura acționariatului unei firme.

Anchetatorii îl mai acuză că, după finalizarea urmăririi penale într-un dosar și trimiterea cauzei în instanță, a continuat să efectueze demersuri specifice fazei de urmărire penală, deși fusese deja dezînvestit de cauză.

O altă acuzație gravă vizează infracțiunea de cercetare abuzivă. Potrivit procurorilor, Niță Teodor ar fi „ticluit probe nereale prin coordonarea activităților de luare și modificare a conținutului declarațiilor unor martori”, iar în alte situații ar fi consemnat în declarații aspecte care nu fuseseră relatate în realitate de persoanele audiate.

Afacerist reținut după ce firma sa ar fi îngropat deșeuri. Legătura cu procurorul Gigi Ștefan

Conform rechizitoriului, comportamentul procurorului „a compromis legalitatea și loialitatea administrării probelor, ca principii care guvernează desfășurarea procesului penal, afectând posibilitatea aflării adevărului judiciar și derulării echitabile a procesului penal”.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța competentă să soluționeze cauza în fond.

Reprezentanții Parchetului General au subliniat că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele inculpate.

Elemente de probă care susțin acuzația de uzurpare a funcției, descoperite pe calculatorul grefierei

Investigatorii au descoperit pe calculatorul grefierei lui Teodor Niță mai multe documente Word aflate în fază de lucru, salvate sub utilizatorul „Teodor Nita”. Procurorii consideră că aceste documente reprezintă elemente de probă care susțin acuzația de uzurpare a funcției.

Dosarul mai cuprinde și procese-verbale rezultate din alte percheziții domiciliare și auto, precum și planșe fotografice atașate în volumele 25 și 26 ale cauzei. Rechizitoriul nu precizează însă ce bunuri sau documente au fost ridicate cu ocazia acestor activități și nici dacă au fost identificate probe relevante la ceilalți inculpați.

Inculpatul Learciu Dumitru Daniel, trimis în judecată pentru cumpărare de influență

În cazul inculpatului Learciu Dumitru Daniel (LLD, în comunicat) - persoană fără calitate specială -, trimis în judecată pentru cumpărare de influență, în rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut că „în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, în timp ce se afla în biroul nr. 14 din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inculpatul a remis suma de aproximativ 110.000 euro și bunuri, procurorului Ștefan Gigi Valentin. Banii și bunurile au fost date în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-și exercite influența, direct sau în mod mediat, asupra unor funcționari, în bvederea obținerii următoarelor:

• urgentarea demersurilor la nivelul factorilor din conducere din cadrul I.P.J. Constanța privind redobândirea permisului de conducere,

• facilitarea unui transfer profesional al unui funcționar public din cadrul unei primării comunale la Curtea de Conturi Constanța,

• obținerea unui post în Consiliul de administrație al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) - din subordinea Ministerului Energiei,

• obținerea unui tratament preferențial în relațiile cu Ministerul Energiei și compania Distribuție Energie Electrică România S.A.

Inculpatul Cartali Mihale, trimis în judecată pentru cumpărare de influență.

În rechizitoriul întocmit în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt în legătură Inculpatul Cartali Mihale:

„În perioada martie - 17 aprilie 2026, inculpatul CM a promis că va oferi bani sau alte foloase inculpatului Ștefan Gigi Valentin, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în schimbul promisiunii că îi va determina pe funcționarii din cadrul O.C.P.I. să soluționeze favorabil o lucrare privind demersurile întreprinse cu privire la o construcție edificată cu nerespectarea regulilor în materia autorizării lucrărilor de construcții, precum și că îi va determina pe judecătorii din cadrul Curții de Apel Constanța să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu, în sensul soluționării favorabile a unui dosar privind situația unui imobil construit în baza unor autorizații de construire anulate”.