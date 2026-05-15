Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță din Constanța au fost reținuți de Parchetul General - Surse

Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au fost reţinuţi pentru 24 de ore joi noaptea, 14 mai, de Parchetul General într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracţiuni de corupţie, transmit surse judiciare pentru Agerpres.

Cei doi au fost audiaţi mai multe ore la sediul Parchetului General, Teodor Niţă fiind adus cu duba de la Constanţa.

„Domnul Niţă este inculpat în dosar, s-a dat măsura preventivă a reţinerii, mâine vom ataca la Înalta Curte această măsură”, a confirmat după audieri avocatul lui Teodor Niţă, care însă a refuzat să mai facă alte precizări.

Potrivit unor surse citate de G4Media, ancheta ar fi coordonată de procurorul Marius Iacob, magistrat cunoscut publicului pentru implicarea în cazul Elodia și care instrumentează, în prezent, unul dintre dosarele lui Călin Georgescu.

Surse judiciare susțin că procurorii de la Parchetul General ar fi găsit joi suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța.

De asemenea, în mașina acestuia ar fi fost găsiți alți 30.000 de euro, au adăugat sursele, potrivit Agerpres.

Tot potrivit surselor, fiul procurorului Gigi Ștefan, David Ștefan, ar folosi mai multe autoturisme de lux, evaluate la sute de mii de euro, înmatriculate pe societăți comerciale aflate în sfera de influență a familiei sau a partenerilor de afaceri.

Amintim că procurorii Parchetului General au făcut percheziții la sediul Parchetului Curții de Apel Constanța și la locuințele celor doi magistrați, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, într-un dosar de trafic de influență.

Cei doi sunt anchetați de procurori special desemnați pentru investigarea faptelor comise de magistrați.

Numele lor au mai apărut public și în contextul dosarului lui Lucian Duță, fost șef al CNAS condamnat pentru luare de mită, unde instanța a formulat critici privind modul de desfășurare a unor anchete.

Cine sunt cei doi procurori

Teodor Niță este cunoscut în magistratură, având o carieră care include funcții de judecător, avocat și procuror, iar în 2020 a candidat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Gigi Ștefan a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere în structuri de parchet din Constanța, fiind considerat una dintre figurile importante ale sistemului judiciar local.

Numele procurorului a fost asociat și cu o vilă construită pe malul lacului Siutghiol, aflată pe numele soției sale, pe un teren provenit din retrocedări controversate legate de dosarul în care Radu Mazăre a fost condamnat definitiv.

În același context a fost menționat și omul de afaceri Ramazan Gur, fost lider al oamenilor de afaceri turci din Constanța și fost partener de afaceri al Monicăi Ștefan, despre care s-a spus că ar fi obținut avize de construcție în condiții controversate, pe fondul unor presupuse relații influente în mediul politic și juridic.