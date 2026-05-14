Teodor Niţă, procurorul vizat de percheziţiile din Constanța: „Nu sunt citat, nu sunt acuzat”. Ce spune avocatul directorului AFIR

Au apărut reacții după ce procurorii Parchetului General au efectuat miercuri 13 percheziții în cadrul unui dosar privind trafic de influență și alte infracțiuni de corupți. Descinderile au vizat atât domiciliile unor persoane, printre care și procurorul Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța, cât și sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Constanța.



Procurorul Teodor Niţă de la Parchetul Curții de Apel Constanța, vizat de percheziţiile făcute miercuri de procurorii Parchetului General, afirmă că nu are nicio implicare în dosar, potrivit Știrilor ProTV.

„Dumnealor au venit procedural. Au plecat așa cum au venit. Nu au găsit bunuri sau altceva de interes operativ, nu există nicio formă de acuzație, chiar foarte bine că se întâmplă, așa au venit au verificat și au plecat. Nu sunt citat, nu sunt acuzat, nu am nicio legătură”, a declarat procurorul Teodor Niţă.

Faptele din dosar ar fi fost comise între decembrie 2025 și mai 2026.

Avocatul directorului AFIR Constanța, Daniel Learciu, a declarat că anchetatorii nu ar fi găsit documentele căutate, potrivit News.ro.

„Am fost chemat de clientul Learciu Daniel, pe care l-am reprezentat în cadrul unei percheziții ce a avut loc la sediul AFIR Constanţa, ocazie cu care s-au verificat, s-au căutat anumite documente, numai de anchetatori ştiute şi care nu au fost găsite. Clientul meu mi-a comunicat şi a comunicat organelor de anchetă că nu are nicio legătură, lucru care s-a constatat şi la finalul percheziției”, a spus avocatul Cristian Ion.

„Cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție”

Amintim că miercuri, 13 mai 2026, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală au coordonat punerea în executare a 13 mandate de percheziție domiciliară.

„Perchezițiile au fost realizate la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor instituții publice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026. În cadrul acestor activități sunt vizate mai multe persoane, față de care există suspiciuni rezonabile privind implicarea în activitatea infracțională investigată, urmând ca probele administrate în cauză să clarifice eventualele fapte și participația fiecăreia dintre acestea”, au transmis reprezentanţii Parchetului General.