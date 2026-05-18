Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan au fost suspendați din funcție de CSM

Teodor Niță și Gigi Ștefan de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori. Decizia vin după cei doi au fost arestați preventiv într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracţiuni de corupţie.

Gigi Ștefan și Teodor Niță au fost suspendați din funcții FOTO Inquam Photos / George Calin

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din funcție a domnilor ȘTEFAN GIGI VALENTIN și NIȚĂ TEODOR, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în temeiul dispozițiilor art.197 alin.(1) lit.b) din Legea nr.303/2022, modificată și completată, începând cu data de 18.05.2026 (unanimitate)”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

FOTO Captură CSM

Decizia vine în contextul în care procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, au fost arestați preventiv vineri, 15 mai, după ce au fost reținuți într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracţiuni de corupţie.

Potrivit anchetatorilor, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri. Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative

Scopul ar fi fost obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Teodor Niță este cunoscut în magistratură, având o carieră care include funcții de judecător, avocat și procuror, iar în 2020 a candidat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT. Gigi Ștefan a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere în structuri de parchet din Constanța, fiind considerat una dintre figurile importante ale sistemului judiciar local.

