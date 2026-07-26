Bilanț oficial transmis de MApN: Câte drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului

Ministerul Apărării a precizat duminică, 26 iulie, că au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România de la începutul războiului declanșat de Rusia.

Potrivit MApN, în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, cel mai recent fiind duminică, 26 iulie, iar în circa 50 de situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.

Doar anul acesta au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România; în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită și în 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național (26 iulie 2026).

MApN amintește totodată că în 3 situații drone care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, ultima fiind astăzi, 26 iulie.

În 16 situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României, au mai precizat reprezentanții MApN.

Precizările vin după ce un nou incident aerian grav a avut loc duminică dimineață la granița estică a României. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, la ora 10:13, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale țării noastre, în zona Sulina–Chilia.

Aceasta este a treia zi consecutivă când militarii români doboară o dronă intrată în spațiul românesc, după ce, sâmbătă, un F-16 românesc a interceptat și a doborât drona la 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe din Delta Dunării, iar vineri militarii români au doborât, în premieră, o dronă care intrase de asemenea în spațiul aerian național. Drona s-a prăbușit pe un câmp din Buzău.