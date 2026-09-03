 Podul peste Siret, tot mai aproape de finalizare. Constructorul a montat ultima secțiune a tablierului metalic, având o greutate de 165 de tone | adevarul.ro
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Podul peste Siret, tot mai aproape de finalizare. Constructorul a montat ultima secțiune a tablierului metalic, având o greutate de 165 de tone

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Podul peste Siret prinde contur. Constructorul a montat ultima secțiune a tablierului metalic, o piesă de 165 de tone. Lucrările la DEx6 Brăila-Galați au ajuns la 97%, iar proiectul ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului.

Sursa video: CNAIR 

Operațiunea de montare a ultimei secțiuni a tablierului metalic reprezintă un moment important pentru construcția podului. Piesa, care cântărește 165 de tone, a fost ridicată și poziționată cu ajutorul unei macarale de mare tonaj.

Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„DEx6 (Brăila-Galați): astăzi a fost montată ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret!”, a transmis Cristian Pistol. 

Podul peste Siret
Podul peste Siret Foto: sursa: captura video CNAIR

Montarea ultimei secțiuni nu înseamnă, însă, că podul este pregătit pentru circulație. Constructorul trebuie să finalizeze mai multe lucrări la structură și la partea rutieră.

Prima etapă este sudarea tablierului, după care urmează prinderea acestuia în lonjeroane și montarea hobanelor. Vor fi așezate dalele prefabricate, care vor fi cofrate, armate și monolitizate. Ulterior, constructorul va aplica hidroizolația și va așterne asfaltul. Ultimele operațiuni vor consta în trasarea marcajelor rutiere și montarea semnalizării.

Ansamblul de poduri are aproape 1,8 kilometri

Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 de metri și reprezintă una dintre cele mai importante componente ale Drumului Expres Brăila-Galați.

DEx6 are o lungime totală de 10,76 kilometri și face legătura între Brăila și Galați. Potrivit CNAIR, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 97%, iar întregul proiect ar urma să fie finalizat în 2026.

Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km). Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026), a precizat Cristian Pistol.

Lucrările sunt executate de constructorul român UMB Spedition, în baza unui contract în valoare de 449,42 milioane de lei, fără TVA.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021-2027 și este considerat una dintre investițiile importante pentru îmbunătățirea legăturii rutiere dintre Brăila și Galați.

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