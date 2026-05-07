Breaking PNL și USR pun bazele unei alianțe politice. Bolojan: „Nu o facem pentru partidele noastre, o facem pentru România”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, au transmis un comunicat comun prin care anunță începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni, în urma tensiunilor generate pe scena politică de acțiunile PSD.

Cei doi lideri susțin că răspunsul la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări” trebuie să fie cooperarea forțelor politice „reformiste și responsabile”.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit comunicatului, în urma unei discuții între liderii celor două partide, PNL și USR au convenit să își coordoneze pașii politici în perioada următoare, atât în Parlament, cât și în relația cu Guvernul interimar și în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun.

Liderii celor două formațiuni critică ideea unei „false stabilități”, despre care afirmă că a fost folosită pentru a justifica blocarea reformelor și cheltuirea ineficientă a banului public.

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării”, au transmis cei doi lideri.

În încheiere, liderul liberal a subliniat că această colaborare politică depășește interesele de partid.

„Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, au transmis aceștia.

Întâlniri la Cotroceni pentru formarea unei noi majorități

Anunțul colaborării dintre PNL și USR vine în ziua în care președintele Nicușor Dan a început consultările informale la Palatul Cotroceni.

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns joi seară, la Cotroceni pentru discuții cu șeful statului, pe fondul negocierilor privind viitoarea formulă de guvernare. Potrivit unor surse politice, președintele ar susține refacerea fostei coaliții alcătuite din PSD, PNL, USR și UDMR.

Cu o zi înainte, și liderul USR, Dominic Fritz, a avut o întâlnire cu Nicușor Dan. Surse apropiate discuțiilor susțin că întrevederea a avut mai degrabă rolul unei consultări preliminare, fără negocieri concrete. Totuși, poziția USR ar fi rămas neschimbată. Potrivit unor surse din partid, formațiunea continuă să respingă varianta unei noi majorități guvernamentale alături de PSD, decizie validată recent în Comitetul Politic al partidului.

În interiorul PNL, tensiunile legate de ieșirea de la guvernare continuă. Într-un mesaj transmis membrilor partidului și publicat pe Facebook, Ilie Bolojan a descris decizia trecerii în opoziție drept un „moment de resetare” pentru liberali.

Acesta consideră că decizia conducerii partidului a readus PNL „respectul de sine”, necesar pentru recâștigarea încrederii electoratului.

În același timp, conducerea liberală ia în calcul organizarea unui congres extraordinar, care să clarifice direcția partidului după ruptura de PSD.

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan urmează să continue consultările cu partidele parlamentare înaintea negocierilor oficiale pentru desemnarea unui nou premier.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.