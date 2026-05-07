search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Breaking PNL și USR pun bazele unei alianțe politice. Bolojan: „Nu o facem pentru partidele noastre, o facem pentru România”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, au transmis un comunicat comun prin care anunță începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni, în urma tensiunilor generate pe scena politică de acțiunile PSD. 

Ilie Bolojan și Dominic Fritz FOTO: FB
Ilie Bolojan și Dominic Fritz FOTO: FB

Cei doi lideri susțin că răspunsul la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări” trebuie să fie cooperarea forțelor politice „reformiste și responsabile”.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, a transmis Ilie Bolojan.

Potrivit comunicatului, în urma unei discuții între liderii celor două partide, PNL și USR au convenit să își coordoneze pașii politici în perioada următoare, atât în Parlament, cât și în relația cu Guvernul interimar și în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun.

Liderii celor două formațiuni critică ideea unei „false stabilități”, despre care afirmă că a fost folosită pentru a justifica blocarea reformelor și cheltuirea ineficientă a banului public.

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării”, au transmis cei doi lideri. 

În încheiere, liderul liberal a subliniat că această colaborare politică depășește interesele de partid.

„Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, au transmis aceștia. 

Întâlniri la Cotroceni pentru formarea unei noi majorități

Anunțul colaborării dintre PNL și USR vine în ziua în care președintele Nicușor Dan a  început consultările informale la Palatul Cotroceni. 

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns joi seară, la Cotroceni pentru discuții cu șeful statului, pe fondul negocierilor privind viitoarea formulă de guvernare. Potrivit unor surse politice, președintele ar susține refacerea fostei coaliții alcătuite din PSD, PNL, USR și UDMR.

Cu o zi înainte, și liderul USR, Dominic Fritz, a avut o întâlnire cu Nicușor Dan. Surse apropiate discuțiilor susțin că întrevederea a avut mai degrabă rolul unei consultări preliminare, fără negocieri concrete. Totuși, poziția USR ar fi rămas neschimbată. Potrivit unor surse din partid, formațiunea continuă să respingă varianta unei noi majorități guvernamentale alături de PSD, decizie validată recent în Comitetul Politic al partidului.

În interiorul PNL, tensiunile legate de ieșirea de la guvernare continuă. Într-un mesaj transmis membrilor partidului și publicat pe Facebook, Ilie Bolojan a descris decizia trecerii în opoziție drept un „moment de resetare” pentru liberali.

Acesta consideră că decizia conducerii partidului a readus PNL „respectul de sine”, necesar pentru recâștigarea încrederii electoratului.

În același timp, conducerea liberală ia în calcul organizarea unui congres extraordinar, care să clarifice direcția partidului după ruptura de PSD.

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan urmează să continue consultările cu partidele parlamentare înaintea negocierilor oficiale pentru desemnarea unui nou premier.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Un tramvai a deraiat în București și a lovit un stâlp. Patru oameni au ajuns la spital. FOTO
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Discuții informale la Cotroceni. Ilie Bolojan, primit de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Motivul pentru care un tânăr din Bacău a fost legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă: „Ar fi amenințat!
fanatik.ro
image
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
digisport.ro
image
Noi STENOGRAME din ședința PNL: Bătălia se va da în 2028. Nu mai avem vreo șansă daca PNL revine la masa cu PSD
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Agresorii nu îşi amintesc motivul
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Sunt obligați taximetriștii și șoferii de ridesharing să aibă scaun pentru copii în mașină? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație! Ce au discutat Nicușor Dan și Bolojan la Cotroceni EXCLUSIV
romaniatv.net
image
Armata Română strigă mobilizarea pentru rezerviști. Județele în care se organizează exerciții în acest an
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”