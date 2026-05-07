Ce spune Ciucu despre varianta Grindeanu premier: „Aș vrea să-l văd, măcar câteva luni. A mai fost fugărit de populație”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat joi, 7 mai, că liberalii nu intenționează să revină la guvernare într-o nouă coaliție cu PSD, în urma crizei politice generate de prăbușirea actualei majorități. Potrivit acestuia, PNL ar putea lua în calcul o participare la guvernare doar în condițiile unui executiv minoritar, fără refacerea alianței cu social-democrații.

Ciprian Ciucu a precizat că Ilie Bolojan ar fi transmis la consultările de la Palatul Cotroceni aceeași decizie stabilită anterior de conducerea PNL: partidul intră în opoziție și nu își asumă formarea unui nou guvern în actuala formulă politică.

„Cel mai probabil, s-a mers cu mandatul dat de PNL: noi mergem în opoziție, nu ne asumăm formarea unui guvern”, a afirmat Ciucu, la Antena 3.

El a subliniat că liberalii au decis în mai multe rânduri să nu mai participe la nicio alianță cu PSD în cazul în care social-democrații „dărâmă guvernul”. „Cine a creat criza și a generat această majoritate care a dus la căderea guvernului este responsabil să formeze un nou executiv”, a spus prim-vicepreședintele liberal.

Totuși, Ciucu a admis că există o singură excepție în care PNL ar putea reveni la guvernare: formarea unui guvern minoritar, eventual din care să facă parte PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, dacă PSD refuză să își asume conducerea unei noi majorități.

În acest scenariu, Ciprian Ciucu a subliniat că legitimitatea viitorului premier ar fi esențială pentru funcționarea guvernului.

„Este foarte greu să conduci un guvern minoritar dacă ai 10-15% încredere. Nu ai autoritate, nu ai legitimitate”, a explicat Ciucu, adăugând că lipsa sprijinului public ar putea duce la instabilitate socială.

Întrebat cine ar trebui să conducă un astfel de executiv, liberalul a afirmat că funcția de premier ar trebui să revină „personalității politice cu cea mai mare încredere în rândul populației”.

Poate fi Predoiu premier? Ciucu: „Este un ministru competent, cu experiență”

În opinia sa, Ilie Bolojan ar putea fi o astfel de variantă, dar nu a exclus și alte nume din PNL, în funcție de nivelul de susținere publică măsurat în sondaje.

„Dacă găsim personalități din Partidul Național Liberal care au mai multă încredere în rândul populației decât Ilie Bolojan”, a spus Ciucu.

Întrebat de varianta de premier - Cătălin Predoiu, acesta a spus că este „un ministru competent, cu experiență”, dar a subliniat că și în cazul acestuia decisiv rămâne gradul de încredere publică.

„Este un ministru cu multă, multă experiență. A fost și premier interimar de multe ori. Acum ar trebui să vedem dacă, Cătălin Predoiu, are acest grad sau nivel de încredere despre care am vorbit mai devreme”, a spus Ciucu.

Ciucu despre Grindeanu premier: „Aș vrea să-l văd câteva luni la guvernare”

Referindu-se la numele lui Sorin Grindeanu, Ciucu a spus că și-ar dori să îl vadă pentru o perioadă scurtă în fruntea Guvernului.

„Aș vrea să-l văd, măcar câteva luni. Că a mai fost o dată fugărit de la guvernare de populație și dat jos de către PSD”, a spus Ciprian Ciucu.

De asemenea, Ciucu a precizat că, în cazul în care președintele Nicușor Dan ar solicita formarea unui guvern votat în Parlament, iar PSD ar veni cu o propunere de premier, PNL ar putea susține acel executiv, în anumite condiții.

„Dacă mergem la Cotroceni și domnul președinte ne spune că România are nevoie de un guvern votat, iar aceasta este propunerea PSD, și PNL agreează să voteze propunerea PSD, oricare ar fi aceea, în această ipoteză ar putea să fie votat acel guvern minoritar, dacă PSD și-l asumă”, a explicat Ciucu.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.