Video Emil Boc reacționează după interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental din Cluj: „Primăria îl va cumpăra dacă va fi scos la vânzare”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că Primăria își va exercita dreptul de preempțiune pentru achiziționarea Hotelului Continental dacă proprietarii vor decide să îl scoată la vânzare. Declarația vine după ce frații Andrew și Tristan Tate și-au exprimat public interesul pentru cumpărarea clădirii-simbol din centrul orașului.

Emil Boc a subliniat că autoritățile au posibilitatea legală de a cumpăra imobilul înaintea oricărui alt investitor. Potrivit edilului, atât Primăria Cluj-Napoca, cât și Consiliul Județean Cluj sau Ministerul Culturii beneficiază de drept de preempțiune în cazul unei eventuale tranzacții.

„Din start vreau să fie foarte clar următorul lucru: indiferent cine doreşte sau va dori să cumpere acest hotel, Primăria, ca de altfel şi Consiliul Judeţean sau Ministerul Culturii, au dreptul şi posibilitatea legală să-şi exercite dreptul de preempţiune. Cu alte cuvinte, să cumpere primii acest hotel, înainte ca alţii să-l cumpere. Rămân constant şi spun şi întăresc ceea ce am precizat în trecut: Primăria, dacă se va pune problema vânzării Hotelului Continental, îşi va exercita dreptul de preempţiune pentru a cumpăra acest hotel. Aceasta este poziţia oficială a Primăriei, restul, poveşti, cancan, nu discutăm şi nu ne interesează”, a declarat Emil Boc, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Reacția primarului vine după ce Andrew Tate a publicat pe platforma X un mesaj în care susținea că el și fratele său ar putea cumpăra clădirea pentru aproximativ 13 milioane de dolari și ar putea transforma imobilul într-un hotel care să le poarte numele. Cei doi au afirmat că ar intenționa inclusiv amenajarea unui penthouse la ultimul etaj și redeschiderea hotelului pentru turiști.

Cunoscut inițial sub numele de „New York”, Hotelul Continental este una dintre emblematicele clădiri istorice din Cluj-Napoca. Deși reprezintă un simbol al orașului, imobilul se află de mai mulți ani într-o stare avansată de degradare și este închis publicului.

Reacția Primăriei Cluj: „Nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere”

„Până în acest moment, nu a fost înregistrată la autoritatea locală nicio cerere cu privire la intenția de înstrăinare a imobilului Hotelului Continental. În situația în care autoritatea locală va fi sesizată cu privire la intenția de înstrăinare, aceasta urmează să se pronunțe cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune. Pentru protejarea bunurilor culturale, în legile care reglementează regimul juridic al patrimoniului cultural național (...) se regăsește și instituirea unui regim juridic restrictiv de circulație, în sensul că aceste bunuri nu pot fi înstrăinate fără respectarea dreptului de preempțiune al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca pentru Cluj24.