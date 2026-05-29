Derby interzis cardiacilor: FCSB a obținut biletul pentru Europa! 2-1 cu Dinamo, într-un baraj decis în prelungiri

Duelul dintre Dinamo și FCSB s-a disputat pe Stadionul „Arcul de Triumf”, într-o „finală” a barajului pentru preliminariile Conference League. Roș-albaștrii s-au calificat în turul al doilea preliminar, după un 2-1 decis în prelungiri.

FCSB a deschis scorul după doar zece minute

Dinamo și-a creat prima mare ocazie încă din minutul 2, prin Danny Armstrong, însă Târnovanu a intervenit salvator. FCSB a deschis scorul în minutul 10, când Dawa a profitat de o deviere la un corner și a trimis mingea în poartă. Jocul a fost unul tensionat, cu mai multe faulturi și două cartonașe galbene acordate rapid. În minutul 26, partida a fost întreruptă pentru câteva momente după ce Darius Olaru a primit îngrijiri medicale, în urma unei lovituri care i-a provocat o arcadă spartă. Până la pauză, ambele echipe au mai avut câte o ocazie importantă, însă scorul a rămas 1-0 pentru FCSB.

Dinamo a reușit să egaleze în repriza secundă

Repriza secundă a fost una echilibrată, cu Dinamo tot mai prezentă în atac după mai multe schimbări făcute de Zeljko Kopic. „Câinii” au reușit să egaleze prin Karamoko, care a profitat de o minge ajunsă în careu și l-a învins pe Târnovanu cu un voleu precis. FCSB a încercat să reacționeze rapid, iar Florin Tănase a fost aproape de gol dintr-o lovitură liberă, însă Epassy a fost pe fază în ultim moment. Pe final, Dinamo a mai avut o oportunitate importantă prin Tarbă, dar scorul a rămas neschimbat.

Ofrid Arad a intrat în teren și a marcat după doar 2 minute

În prelungiri, Dinamo a fost aproape să înscrie prin Cîrjan, însă lovitura sa de cap a trecut pe lângă poartă. FCSB a făcut apoi o schimbare inspirată, iar Ofri Arad, introdus pe teren în minutul 103, a marcat golul victoriei la scurt timp după startul celei de-a doua reprize de prelungiri. Pe final, jocul a devenit tensionat, roș-albaștrii au primit trei cartonașe galbene pentru tragere de timp și proteste, însă soarta partidei a rămas neschimbată. 2-1 pentru FCSB și calificare în Europa.

Echipele de start Dinamo - FCSB, 1-2

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Armstrong, Milanov;

Rezerve: Roșca, Licsandru, Karamoko, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Pop, N'Giuwu;

Antrenor: Zeljko Kopic.

FCSB: Târnovanu - Crețu, Popescu, Dawa, Radunovic - Olaru, Joao Paulp, Tănase - Oct. Popescu, Cisotti, Toma;

Rezerve: Popa, Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Cercel, Pantea, Ngezana, Stoian, Thiam, Popa;

Antrenor: Marius Baciu.