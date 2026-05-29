Locatarii blocului lovit de drona rusească nu se pot întoarce acasă. Anunțul primarului din Galați

Locuitorii din blocul lovit de o dronă rusească la Galați nu se pot întoarce, deocamdată, în apartamentele afectate, în urma exploziei produse în noaptea de joi spre vineri, care a rănit două persoane și a dus la evacuarea a circa 70 de oameni.

Potrivit primarului municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, în urma cercetărilor efectuate de Inspectoratul Teritorial în Construcții, imobilul poate fi locuit în continuare, cu excepția apartamentului afectat direct de explozie.

„E nevoie de o expertiză. Suprafaţa afectată efectiv ca şi plafon nu e foarte mare, poate vorbim de maxim 2 metri pătraţi, cel mai probabil mai puţin de atât. Slavă cerului că nu e afectată structura de rezistenţă a blocului”, a spus primarul Ionuț Pucheanu, la Antena3.

Acesta a precizat că, deși situația este sub control din punct de vedere structural, locatarii nu pot reveni imediat în locuințe, întrucât utilitățile nu au fost încă reconectate.

„Mi-ar fi plăcut să le spunem cetățenilor că pot reveni în această seară în apartamente. Nu am reușit să cuplăm nici partea electrică, nici gazele”, a adăugat primarul.

Potrivit acestuia, intervențiile au fost temporar întârziate, edilul făcând referire și la vizita președintelui României, care ar fi influențat desfășurarea lucrărilor.

Autoritățile au anunțat că persoanele afectate vor primi ajutoare financiare de urgență, decizia fiind luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocată de premierul Ilie Bolojan. Astfel, sprijinul va fi de 10.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție mai mică de 25% și de 25.000 de lei pentru cele afectate mai grav.

Incidentul de la Galați este considerat de autorități cel mai grav de acest tip produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), Martin O'Donnell, a confirmat că drona este de origine rusească.

Ministerul român al Apărării a precizat, de asemenea, că aparatul de zbor prăbușit la Galați este de tip „Geran-2”, de proveniență rusă.