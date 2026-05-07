SURSE Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni. Ce i-a propus Nicușor Dan lui Kelemen Hunor

Președintele Nicușor Dan i-a primit la Palatul Cotroceni, până acum, pe președintele USR, Dominic Fritz, și cel al UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul consultărilor informale în vederea identificării unei formule de guvernare, după demiterea cabinetului Bolojan. Potrivit informațiilor „Adevărul”, șeful statului ar susține ideea refacerii fostei coaliții, formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Totuși, acest scenariu este complicat de poziția exprimată de liberali, care nu mai doresc o alianță de guvernare cu social-democrații.

Liderul USR, Dominic Fritz, s-a prezentat miercuri la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele Nicușor Dan. Potrivit informațiilor noastre, întâlnirea a avut mai degrabă un caracter de informare reciprocă, fără negocieri propriu-zise. Discuția s-a limitat la prezentarea și detalierea pozițiilor deja cunoscute ale celor două părți.

Surse din interiorul USR susțin că șeful statului nu a reușit să schimbe poziția formațiunii, iar linia partidului rămâne cea, validată marți în Comitetul Politic al USR, de a nu mai participa la o majoritate guvernamentală alături de PSD.

UDMR exclude orice sprijin din partea extremiștilor

Surse din interiorul UDMR au declarat pentru „Adevărul” că președintele Nicușor Dan i-a propus lui Kelemen Hunor refacerea vechii coaliții, în aceeași formulă politică. Totuși, Uniunea privește cu scepticism această variantă, iar ideea unui guvern minoritar este considerată nefezabilă.

Potrivit liderilor UDMR, un executiv minoritar ar avea permanent „sabia lui Damocles” deasupra capului, prin riscul unei moțiuni de cenzură, mai ales în contextul în care viitorul Guvern ar trebui să adopte măsuri bugetare profund nepopulare.

De asemenea, UDMR exclude categoric participarea la sau susținerea unui guvern minoritar care ar depinde în Parlament de voturile AUR sau ale altor formațiuni extremiste, precum POT ori SOS România.

Președintele Nicușor Dan și liderii PSD au mizat pe ideea că, după moțiune, poziția lui Ilie Bolojan în fruntea PNL se va șubrezi. Astfel, PSD ar fi obținut mână liberă, iar liberalii s-ar fi întors la masa negocierilor fără actualul lor lider. Planul însă a eșuat, în condițiile în care Bolojan și-a consolidat poziția în partid prin votul acordat marți seară de conducerea PNL.

Amintim că aripa Bolojan din PNL pregătește un congres extraordinar în care liberalii să voteze dacă vor să rămână la guvernare cu PSD (fără Bolojan) sau vor să treacă în opoziție (alături de Bolojan), susțin surse politice pentru „Adevărul”. Decizia vine în contextul în care unii lideri PNL, printre care Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu, vor ca partidul să rămână la guvernare, cu alt premier liberal.

Iar Radu Berceanu a lansat la „Interviurile Adevarul” o serie de ipoteze incendiare despre rolul președintelui Nicușor Dan în debarcarea lui Ilie Bolojan și despre tradiția „canibalizării” liderilor din interiorul PNL. De la tensiunile provocate de independența premierului la Cotroceni, până la strategiile de manipulare ale PSD, fostul membru CSAT a analizat la rece blocajul actual și explică de ce liberalii se află în fața unui moment istoric, care se repetă o dată la 20 de ani: șansa de a-și recupera identitatea doctrinară și respectul de sine prin despărțirea de social-democrați.