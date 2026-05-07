search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SURSE Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni. Ce i-a propus Nicușor Dan lui Kelemen Hunor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan i-a primit la Palatul Cotroceni, până acum, pe președintele USR, Dominic Fritz, și cel al UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul consultărilor informale în vederea identificării unei formule de guvernare, după demiterea cabinetului Bolojan. Potrivit informațiilor „Adevărul”, șeful statului ar susține ideea refacerii fostei coaliții, formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Totuși, acest scenariu este complicat de poziția exprimată de liberali, care nu mai doresc o alianță de guvernare cu social-democrații.

Consultări informale organizate de președintele Nicușor Dan. FOTO: Administrația Prezidențială
Consultări informale organizate de președintele Nicușor Dan. FOTO: Administrația Prezidențială

Liderul USR, Dominic Fritz, s-a prezentat miercuri la Palatul Cotroceni pentru o discuție cu președintele Nicușor Dan. Potrivit informațiilor noastre, întâlnirea a avut mai degrabă un caracter de informare reciprocă, fără negocieri propriu-zise. Discuția s-a limitat la prezentarea și detalierea pozițiilor deja cunoscute ale celor două părți.

Surse din interiorul USR susțin că șeful statului nu a reușit să schimbe poziția formațiunii, iar linia partidului rămâne cea, validată marți în Comitetul Politic al USR, de a nu mai participa la o majoritate guvernamentală alături de PSD.

UDMR exclude orice sprijin din partea extremiștilor

Surse din interiorul UDMR au declarat pentru „Adevărul” că președintele Nicușor Dan i-a propus lui Kelemen Hunor refacerea vechii coaliții, în aceeași formulă politică. Totuși, Uniunea privește cu scepticism această variantă, iar ideea unui guvern minoritar este considerată nefezabilă.

Potrivit liderilor UDMR, un executiv minoritar ar avea permanent „sabia lui Damocles” deasupra capului, prin riscul unei moțiuni de cenzură, mai ales în contextul în care viitorul Guvern ar trebui să adopte măsuri bugetare profund nepopulare.

De asemenea, UDMR exclude categoric participarea la sau susținerea unui guvern minoritar care ar depinde în Parlament de voturile AUR sau ale altor formațiuni extremiste, precum POT ori SOS România.

Președintele Nicușor Dan și liderii PSD au mizat pe ideea că, după moțiune, poziția lui Ilie Bolojan în fruntea PNL se va șubrezi. Astfel, PSD ar fi obținut mână liberă, iar liberalii s-ar fi întors la masa negocierilor fără actualul lor lider. Planul însă a eșuat, în condițiile în care Bolojan și-a consolidat poziția în partid prin votul acordat marți seară de conducerea PNL.

Amintim că aripa Bolojan din PNL pregătește un congres extraordinar în care liberalii să voteze dacă vor să rămână la guvernare cu PSD (fără Bolojan) sau vor să treacă în opoziție (alături de Bolojan), susțin surse politice pentru „Adevărul”. Decizia vine în contextul în care unii lideri PNL, printre care Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu, vor ca partidul să rămână la guvernare, cu alt premier liberal.

Iar Radu Berceanu a lansat la „Interviurile Adevarul” o serie de ipoteze incendiare despre rolul președintelui Nicușor Dan în debarcarea lui Ilie Bolojan și despre tradiția „canibalizării” liderilor din interiorul PNL. De la tensiunile provocate de independența premierului la Cotroceni, până la strategiile de manipulare ale PSD, fostul membru CSAT a analizat la rece blocajul actual și explică de ce liberalii se află în fața unui moment istoric, care se repetă o dată la 20 de ani: șansa de a-și recupera identitatea doctrinară și respectul de sine prin despărțirea de social-democrați.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ministerul Dianei Buzoianu publică anunț de angajare fără concurs la Apele Române, după ce acuza Gândul de „Fake News” că a dezvăluit același lucru. Ministra se autodenunță după ce a pornit campania de intimidare la adresa ziarului
gandul.ro
image
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
mediafax.ro
image
Cât de jos a ajuns, de fapt, România în fotbal. Locul FIFA de pe care Hagi preia naționala
fanatik.ro
image
Regulile pentru voucherele de vacanță în 2026: salariații nu trebuie să mai achite încă 800 de lei ca să le folosească
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Donald Trump: ”Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată”
digisport.ro
image
Noi STENOGRAME din ședința PNL: Bătălia se va da în 2028. Nu mai avem vreo șansă daca PNL revine la masa cu PSD
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
CCR are de judecat 3600 dosare pe legea pensiilor. Pensionarii cer creșterea punctului de pensie. Cu ce șanse?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Județul unde te angajezi imediat. Aproape 500 de locuri de muncă disponibile. Se caută personal calificat și necalificat
playtech.ro
image
Poate Diana Șoșoacă să-l dea jos pe Nicușor Dan? Suspendarea președintelui, tot mai vehiculată în zona suveranistă: „CCR nu poate să blocheze”
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Carduri cu bani pentru carburanți, pentru o categorie de români. Unde se depun dosarele și cine se încadrează
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii
click.ro
image
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
click.ro
image
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”