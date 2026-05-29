Senator PNL, menționat în „Cămătarii”. Apar noi detalii din dosarele DIICOT și mărturii despre ascensiunea unuia dintre cele mai temute clanuri interlope

Numele unui senator PNL este menționat în al doilea episod al documentarului „Cămătarii”, producție jurnalistică ce investighează ascensiunea și activitatea uneia dintre cele mai cunoscute grupări interlope din România ultimelor trei decenii.

Al doilea episod, care urmează să fie difuzat pe 1 iunie 2026 la Pro TV și este deja disponibil pe platforme online, reia fragmente din anchete DIICOT, interceptări, mărturii ale martorilor și declarații ale unor foști anchetatori implicați în instrumentarea dosarelor din anii 2000.

Contextul dosarului „Cămătarii” și acuzațiile din rechizitorii

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, senator și președinte al comisiei parlamentare care reglementează și monitorizează activitatea serviciilor de informații și a structurilor de poliție, cu atribuții în domeniul securității naționale și al combaterii criminalității, este menționată în mai multe rânduri în al doilea episod al seriei documentare „Cămătarii”, relatează Fanatik.

În cadrul producției, legătura senatoarei cu elemente ale dosarului DIICOT este prezentată prin intermediul soțului său, Viorel Pauliuc, fost ofițer de poliție, care a fost inculpat într-o cauză instrumentată de procurori, după interceptarea unor convorbiri purtate cu doi apropiați ai fraților Cămătaru.

Materialul jurnalistic are la bază dosarul în care, în iulie 2005, mai mulți membri ai grupării Cămătarilor au fost condamnați pentru fapte grave, precum șantaj, cămătărie, lipsire de libertate, tâlhărie și tentativă de omor calificat.

”Pauliuc este soțul actualei șefe a comisie pentru apărare. Era avocată la momentul ăla. Am făcut eu percheziție la Pauliuc acasă și a venit și doamna Pauliuc”, a declarat fostul procuror și șef al DGA, Marian Sîntion, în cadrul Cămătarii.

Documentarul include mai multe mărturii, printre care declarații ale fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și fragmente din rechizitoriul întocmit de procurorul Sîntion, în care sunt făcute referiri la soțul senatoarei Pauliuc.

De asemenea, în material sunt prezentate declarații ale unor martori, potrivit cărora Viorel Pauliuc ar fi încercat să influențeze desfășurarea anchetei, inclusiv prin încercări de a determina victima să își retragă plângerea și să returneze sumele de bani revendicate de membrii grupării.

Referiri la un fost ofițer de poliție și conexiunile din anchetele DIICOT

Documentarul prezintă afirmații ale unor foști anchetatori, inclusiv ale fostului procuror Marian Sîntion, precum și declarații atribuite unor membri ai grupării Cămătaru, care fac referire la interacțiuni și contexte profesionale investigate în cadrul dosarelor.

Aceste informații sunt prezentate exclusiv în contextul materialului audiovizual și al arhivei judiciare redate în producție, fără a exista o decizie judecătorească recentă care să modifice situațiile juridice deja cunoscute din dosarele anilor 2000.

Mărturii și declarații redate în documentar

„Cămătarii” include și relatări ale unor martori-cheie din dosare, care descriu episoade violente și mecanismele de recuperare a datoriilor în cadrul grupării.

Eugen Drăgoi zis „Trompetuță” a fost martorul-cheie din dosarul Cămătarilor. Acesta a dezvăluit că a luat bani cu camătă și nu i-a mai putut returna, motiv pentru care a fost dus într-un imobil de „Bugati” și „Fluturică”, șefii brigăzii de ”recuperatori” ai fraților Cămătaru. Acesta a mai declarat că a fost amenințat cu bătăi, incendierea casei, violarea copilului și a soției.

El a relatat că, ulterior, ar fi fost agresat fizic, fiind lovit cu pumnii în zona capului și cu obiecte din lemn, până și-a pierdut cunoștința. Potrivit declarațiilor sale, după ce și-a revenit, ar fi fost constrâns să consume alcool, apoi imobilizat și lovit în mod repetat pe întreg corpul.

Acesta a mai afirmat că, în final, ar fi fost obligat să îmbrace o rochie de mireasă, fiind ulterior supus unor agresiuni și introdus într-un spațiu frigorific, unde ar fi rămas până a doua zi.

În documentar se menționează că o parte dintre aceste fapte ar fi fost recunoscute parțial de Nuțu și Sile Cămătaru, însă aceștia susțin că nu au dat ordine și nu ar fi avut cunoștință de acțiunile persoanelor implicate direct în agresiuni.

Soțul senatoarei PNL, în centrul unor relatări din documentarul „Cămătarii”

”Eu am fost plecat până în Spania și i-am atras atenția lui Bugati să îl lase, să nu-i facă nimic, că-mi ajunsese ceva pe la urechi. Cum am plecat, el l-a luat pe Fluturică, ăla avea să-i dea și niște bani lui Fluturică și știu eu ce i-au făcut, l-au îmbrăcat în mireasă, ce i-au făcut pe acolo. L-or fi și pălmuit…”, a declarat Nuțu în Cămătarii.

După ce a scăpat de agresori, Eugen Drăgoi a mers la poliție, unde a povestit ce i s-a întâmplat. Aici a dat de inspectorul Viorel Pauliuc, soțul actualei senatoare PNL. Pauliuc era, se pare, o mai veche cunoștință a fraților Cămătaru, după cum chiar aceștia susțin.

”Un polițist renumit, care în următorul dosar, cel anchetat se Sîntion a fost și el în dosar cu noi… se numea Pauliuc, nevastă-sa e avocată ceva, Nicoleta… a venit la Calypso să stea de vorbă cu mine. (…) Pauliuc n-a făcut pușcărie, că l-a pus instanța liber și a fugit, n-a mai venit nici până-n ziua de azi”, susține Sile Cămătaru.