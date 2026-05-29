Video A murit Sanda Țăranu, cea mai iubită crainică din istoria televiziunii românești. Avea 87 de ani

Sanda Țăranu, una dintre figurile emblematice ale Televiziunii Române, a murit la 87 de ani. Aceasta rămâne un simbol al eleganței și profesionalismului care au definit epoca de aur a TVR.

Sanda Țăranu, una dintre cele mai cunoscute și respectate figuri ale Televiziunii Române, rămâne un reper al profesionalismului și rafinamentului din perioada de aur a televiziunii publice.

Deși își dorise inițial o carieră în teatru, a ales în cele din urmă televiziunea, unde a devenit rapid una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micul ecran. De-a lungul timpului, a prezentat programe culturale, emisiuni speciale și ediții de festival, fiind asociată și cu celebrul Festival „Cerbul de Aur”, precum și cu numeroase transmisiuni internaționale realizate de TVR în anii ’60 și ’70.

Timp de aproape patru decenii, ea a fost pentru telespectatori imaginea sobrietății, a dicției impecabile și a prezentării impecabile, într-o epocă în care crainicii TV erau adevărate simboluri culturale, potrivit radioromaniacultural.

Familia a anunțat programul ultimului omagiu și al ceremoniei funerare, după cum urmează: 30 mai 2026, ora 15:00 – depunerea pentru ultimul omagiu; 31 mai 2026, ora 12:00 – slujba de priveghi; 1 iunie 2026, ora 11:00 – ceremonia de înmormântare.

„Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat atâtea generații. Lumina ei va dăinui în recunoștință, în respect și în nemurire”, a transmis familia.

Sanda Ţăranu s-a născut la 7 ianuarie 1939. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, în 1963. I s-a oferit postul de crainică la Televiziunea Română în acelaşi an. Timp de 35 ani a prezentat de la Telejurnal până la spectacole de varietăţi, festivaluri şi seri speciale ale televiziunii în străinatate.

„Se punea atunci că sunt cea mai iubită crainică. Nu știu dacă am fost cea mai iubită și nu cred că aș fi putut atinge o asemenea performanță. Scrisorile pe care le primeam începeau așa: «Vă scriu pentru că numai în dumneavoastră am încredere». Pentru mine, noțiunea de încredere a fost mai importantă decât dragostea”, povestea Sanda Țăranu, într-un interviu pentru Adevărul.

În 1998 s-a retras din faţa camerelor din proprie iniţiativă, continuînd însă colaborarea cu Televiziunea, ca narator al emisiunii „Teleenciclopedia”, ca traducător şi ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia".