Bătălia pentru sufletul României: Sfârșitul iluziilor și singura cale a PNL

Am petrecut marți seară patru ore în ședința Biroului Politic Național al PNL. Patru ore de reflecție, de tensiune, de analiză crudă a realității în care a fost aruncată țara. A fost momentul în care ne-am privit în ochi și a trebuit să recunoaștem că vechea politică a murit.

Din cei 54 de lideri prezenți la acea masă, 50 au votat fără ezitare rezoluția propusă de Ilie Bolojan: ieșirea de la guvernare, trecerea în opoziție și respingerea oricărei coaliții cu PSD. Am participat la această ședință, am votat această decizie și vă spun cu toată responsabilitatea: dincolo de ușile închise ale acelei săli, s-a decis linia de front a următorilor ani.

Votul de din Parlament, prin care moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut cu 281 de voturi – mult peste pragul de 233 –, ne-a arătat că untem într-un moment de răscruce nu doar pentru existența PNL, ci pentru felul în care va arăta România. Ceea ce se desfășoară acum sub ochii noștri este, la propriu, lupta pentru sufletul României.

Asistăm la o bătălie cum țara noastră nu a mai trăit în ultimii 30 de ani. O bătălie brutală cu privire la direcția istorică a națiunii. A fost o ruptură definitivă între două Românii.

Pe de o parte, noua axă toxică PSD-AUR, care vrea să tragă țara în bezna trecutului, spre un regim iliberal, de sorginte belarus, izolat, corupt și anti-occidental.

De cealaltă parte, PNL, USR și forțele de dreapta, care reprezintă singura ancoră a României într-un viitor modernizator, european și democratic.

Începând de ieri, PSD face parte oficial din majoritatea anti-occidentală. S-au despărțit apele după 20 de ani de colaborări, toate având același final: trădarea PSD și pierderi enorme pentru PNL – de prestigiu, de electorat, de politici. În acest context, PNL nu mai poate sta într-o guvernare cu PSD; s-ar autodrula, s-ar autodesființa.

Astăzi trebuie să ne întrebăm, fără ocolișuri: cine suntem noi și de ce existăm ca partid?

PNL nu este un vehicul de conjunctură, nu este un obiect manevrabil politic pentru interesele stângii. Nu este o platformă de compromisuri succesive. Este un partid construit pe sacrificiu, pe suferință, pe oameni care au plătit cu libertatea și cu viața pentru ideile lor. Gheorghe Brătianu, ucis de comuniști la Sighet, ne-a lăsat o lecție simplă și dureroasă: „Nu putem sluji două adevăruri în același timp: ori rămâi fidel, ori accepți compromisul.”

Suntem exact în acest punct. Nu există cale de mijloc. Nu există „și cu ei, și împotriva lor”. Nu există compromis onorabil cu cei care au vrut să ne distrugă, să ne schimbe liderii, să ne umilească în fața propriului electorat. Aceasta este esența PNL. Nu funcții. Nu aranjamente. Convingeri.

Ilie Bolojan este, în acest moment, singurul lider credibil al dreptei românești. Un om care nu a cerut nimic pentru sine, dar a făcut totul pentru partid. A venit în decembrie 2024 de la Bihor, când PNL era în derivă totală, și ne-a salvat. A ridicat scorul partidului când puțini mai credeau că este posibil. Să ne întrebăm: unde au fost atunci cei care se pretind astăzi îndreptățiți să ia o funcție?

La alegerile prezidențiale, Ilie Bolojan nu a candidat. Nu pentru că nu putea, ci pentru că nu a vrut să rupă partidul. A ales unitatea în locul ambiției personale. L-a susținut pe Crin Antonescu. Apoi pe Nicușor Dan. De fiecare dată, s-a sacrificat pentru o idee mai mare decât el. Când nimeni nu voia să își asume guvernarea țării, el a acceptat. Nu pentru putere, ci pentru responsabilitate. A fost al treilea sacrificiu major.

Și ieri, sub asaltul majorității toxice, noi ce trebuia să facem? Să-l vindem? Să-l abandonăm? Să-l schimbăm sub presiunea celor care ne-au atacat?

Vă spun direct, în numele celor care au votat ieri seară: niciodată. Valul popular și-a căutat de un an liderul și l-a găsit. Ilie Bolojan este liderul european astăzi în care românii au cea mai mare încredere. Tocmai de aceea au creat împotriva lui cele mai mari campanii de dezinformare: pentru că este un om care reprezintă expresia iubirii față de țară, a seriozității, cinstei și onestității. Nu există altul. Dacă exista, acela era aici.

PNL trebuie să își decidă singur soarta. Fără PSD. Fără aranjamente pe sub masă. Fără alianțe cu cei care au încercat să ne distrugă.

De aceea, din ședința de ieri s-a desprins un mandat clar și fără echivoc:

Ilie Bolojan este singura propunere de prim-ministru a PNL.

Orice altă variantă este o trădare a liniei politice și a electoratului nostru.

Și mai mult: Orice parlamentar PNL care votează un guvern în afara deciziilor partidului sau care acceptă o nominalizare de prim-ministru în afara acestei linii nu va mai face parte din PNL, cu efect imediat. Nu putem cere disciplină electoratului dacă nu o avem noi. Nu putem vorbi despre principii dacă le încălcăm la primul test.

În același timp, în fața pericolului „belarusizării” României, trebuie să fim lucizi: dreapta trebuie să fie unită.

PNL trebuie să anunțe astăzi declanșarea ofensivei pentru modernizare:

Începerea discuțiilor oficiale pentru un pol de dreapta solid, construit în jurul PNL – „România modernă și onestă”. Un protocol clar de coordonare politică și parlamentară cu USR. Apelul public pentru revenirea acasă a celor din Forța Dreptei, și aducerea la masă a celor de la REPER, DREPT și a altor forțe pro-europene.

Nu mai este timp pentru orgolii. Nu mai este timp pentru fragmentare. Ceea ce am hotărât ieri seară nu este doar despre un guvern sau despre o funcție. Este despre identitatea noastră. Despre ce lăsăm în urmă. PNL a trecut prin închisori, prin interdicții, prin umilințe. Și a supraviețuit istoriei tocmai pentru că nu a cedat când i-a fost greu. Acum avem în față încercarea definitorie a istoriei noastre recente și a următorului deceniu.

Ieri nu am decis doar o strategie politică.

Am decis dacă mai merităm să purtăm numele Partidului Național Liberal.