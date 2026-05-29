Nicușor Dan răspunde liderilor UE după incidentul de la Galați: „Nu se poate permite Rusiei să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de mulțumire către Uniunea Europeană și statele membre, după reacția oficială a Bruxelles-ului în urma incidentului de la Galați, unde o dronă rusească încărcată cu explozibil a lovit un bloc de locuințe. Uniunea Europeană a anunțat că își va intensifica măsurile pentru consolidarea securității pe Flancul Estic și pentru întărirea capacităților de apărare aeriană și protecție a frontierelor europene.

Șeful statului a distribuit pe X declarația oficială transmisă de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în numele Uniunii Europene, și a subliniat importanța solidarității europene în contextul incidentului produs pe teritoriul României.

„O declarație fermă de solidaritate cu România din partea Uniunii Europene. Mulțumim Înaltului Reprezentant Kaja Kallas și tuturor statelor membre ale UE pentru acest angajament comun și fără echivoc față de securitatea noastră. Nu se poate permite Rusiei să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”, a transmis Nicușor Dan.

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele UE, cu privire la încălcarea gravă a spațiului aerian al UE de către Rusia

În declarația oficială publicată de Consiliul Uniunii Europene, UE condamnă ferm incidentul din 29 mai 2026, în care o dronă rusească ce făcea parte dintr-un atac asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Reprezentanții Uniunii Europene au transmis solidaritate deplină cu România și cu persoanele afectate, calificând incidentul drept „un rezultat direct al războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei”.

Totodată, Bruxelles-ul a avertizat că acțiunile Moscovei amenință securitatea cetățenilor europeni, stabilitatea regională și pacea internațională. Uniunea Europeană a anunțat că își va intensifica măsurile pentru consolidarea securității pe Flancul Estic și pentru întărirea capacităților de apărare aeriană și protecție a frontierelor europene.

În același timp, UE a transmis că va continua sprijinul pentru Ucraina și va crește presiunea asupra Moscovei prin noi sancțiuni și măsuri menite să afecteze capacitatea Rusiei de a continua războiul.

Nicușor Dan, mesaj dur pentru Rusia după ce a vizitat blocul lovit de dronă și pe cei doi răniți din Galați

Președintele Nicușor Dan a fost vineri, 29 mai, la Galați, după ce, în cursul nopții, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din centrul orașului. În urma atacului, o mamă și un copil au fost răniți și sunt internați în spital.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în urma vizitei sale la Galați, că România își menține unitatea în fața oricăror încercări de destabilizare ale Rusiei. În declarația sa, președintele a descris evenimentul drept „mai mult decât un incident de securitate”, susținând că reprezentă o acțiune gravă atribuită Federației Ruse, care a pus în pericol cetățeni români pe teritoriul național.

Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut o convorbire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după incidentul de la Galați. Șeful statului a descris cazul drept „cel mai grav” incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean le-a transmis un mesaj de susținere persoanelor rănite și a afirmat că Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” în astfel de situații.

Este important de menționat că NATO a confirmat vineri că drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați este de proveniență rusească, fiind identificată ca model „Geran-2”.