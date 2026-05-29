Nicușor Dan răspunde liderilor UE după incidentul de la Galați: „Nu se poate permite Rusiei să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de mulțumire către Uniunea Europeană și statele membre, după reacția oficială a Bruxelles-ului în urma incidentului de la Galați, unde o dronă rusească încărcată cu explozibil a lovit un bloc de locuințe. Uniunea Europeană a anunțat că își va intensifica măsurile pentru consolidarea securității pe Flancul Estic și pentru întărirea capacităților de apărare aeriană și protecție a frontierelor europene.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost vineri la Galați. FOTO: Administrația Prezidențială
Președintele României, Nicușor Dan, a fost vineri la Galați. FOTO: Administrația Prezidențială

Șeful statului a distribuit pe X declarația oficială transmisă de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, în numele Uniunii Europene, și a subliniat importanța solidarității europene în contextul incidentului produs pe teritoriul României.

„O declarație fermă de solidaritate cu România din partea Uniunii Europene. Mulțumim Înaltului Reprezentant Kaja Kallas și tuturor statelor membre ale UE pentru acest angajament comun și fără echivoc față de securitatea noastră. Nu se poate permite Rusiei să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”, a transmis Nicușor Dan.

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele UE, cu privire la încălcarea gravă a spațiului aerian al UE de către Rusia

În declarația oficială publicată de Consiliul Uniunii Europene, UE condamnă ferm incidentul din 29 mai 2026, în care o dronă rusească ce făcea parte dintr-un atac asupra Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Reprezentanții Uniunii Europene au transmis solidaritate deplină cu România și cu persoanele afectate, calificând incidentul drept „un rezultat direct al războiului de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei”.

Totodată, Bruxelles-ul a avertizat că acțiunile Moscovei amenință securitatea cetățenilor europeni, stabilitatea regională și pacea internațională. Uniunea Europeană a anunțat că își va intensifica măsurile pentru consolidarea securității pe Flancul Estic și pentru întărirea capacităților de apărare aeriană și protecție a frontierelor europene.

În același timp, UE a transmis că va continua sprijinul pentru Ucraina și va crește presiunea asupra Moscovei prin noi sancțiuni și măsuri menite să afecteze capacitatea Rusiei de a continua războiul.

Nicușor Dan, mesaj dur pentru Rusia după ce a vizitat blocul lovit de dronă și pe cei doi răniți din Galați

Președintele Nicușor Dan a fost vineri, 29 mai, la Galați, după ce, în cursul nopții, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din centrul orașului. În urma atacului, o mamă și un copil au fost răniți și sunt internați în spital.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în urma vizitei sale la Galați, că România își menține unitatea în fața oricăror încercări de destabilizare ale Rusiei. În declarația sa, președintele a descris evenimentul drept „mai mult decât un incident de securitate”, susținând că reprezentă o acțiune gravă atribuită Federației Ruse, care a pus în pericol cetățeni români pe teritoriul național.

Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut o convorbire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după incidentul de la Galați. Șeful statului a descris cazul drept „cel mai grav” incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean le-a transmis un mesaj de susținere persoanelor rănite și a afirmat că Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” în astfel de situații.

Este important de menționat că NATO a confirmat vineri că drona care s-a prăbușit peste un bloc din Galați este de proveniență rusească, fiind identificată ca model „Geran-2”.

Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
Gestul BIZAR al lui Nicușor Dan în blocul lovit de DRONĂ. O singură imagine spune totul:
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
A murit Sanda Țăranu! Una dintre cele mai emblematice figuri din televiziune s-a stins la 87 de ani
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
De ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din Galaţi
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Se schimbă modul de taxare a gunoiului în București. Cine va plăti mai mult și cine ar putea plăti mai puțin
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Chef Florin Dumitrescu și-a găsit o nouă pasiune. Ce spune despre noul sport pe care-l practică: „Dubioasă plăcerea asta de a te chinui”
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
