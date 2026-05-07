Kelemen Hunor, declarație explozivă după consultările de la Cotroceni: „Premierul nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, 7 mai, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că refacerea fostei coaliții de guvernare rămâne prima opțiune, însă a precizat că viitorul premier nu ar trebui să provină nici din PSD, nici din PNL.

Liderul UDMR a subliniat că România are nevoie rapid de un guvern funcțional, afirmând că în cel mult două-trei săptămâni ar trebui să fie găsită o soluție: „Se poate forma un guvern. Nu există că nu se poate”.

În opinia sa, principala variantă este reconstituirea coaliției anterioare, însă alegerea unui premier rămâne punctul sensibil al negocierilor.

Kelemen Hunor a explicat că șeful Guvernului ar trebui să fie o persoană acceptată de toate partidele implicate – PSD, PNL, UDMR și USR – dar a precizat că acesta „nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”, pentru a evita tensiuni politice suplimentare.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură. Un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți. Bineînțeles că până la urmă în coaliție suntem patru-cinci actori, dar trebuie găsit acel om, un om care știe să gestioneze crize, crize politice, lipsa de încredere, trebuie gestionată criza guvernamentală”, transmis Kelemen Hunor, pentru stirileprotv.

Pe lângă varianta refacerii coaliției, Kelemen Hunor a menționat și posibilitatea unui guvern minoritar, însă a atras atenția că acesta ar funcționa doar pe termen scurt și cu sprijin politic clar și transparent în Parlament.

„Nu este de dorit, dar se poate accepta”, a spus acesta, subliniind că un astfel de executiv ar avea o durată limitată.

Liderul UDMR a avertizat că întârzierea formării unui guvern cu puteri depline poate genera consecințe economice serioase.

Acesta a făcut referire la riscul pierderii fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și la presiunea asupra deficitului bugetar și a credibilității financiare a României.

„Dacă nu ne mișcăm rapid, pierdem bani importanți și riscăm degradarea ratingului de țară. Percepția externă este deja una negativă, iar instabilitatea politică trebuie corectată urgent”, a avertizat Kelemen Hunor.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.