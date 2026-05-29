Cum vor circula autobuzele și tramvaiele de Rusalii și Ziua Copilului în Cluj-Napoca

Mijloacele de transport din Cluj-Napoca vor circula în zilele de 30 mai, 31 mai și 1 iunie după un orar special de Rusalii.

Reprezentanții Companiei de Transport Cluj-Napoca (CTP), anunță că în acest weekend, când se sărbătoresc Rusaliile, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula după un program diferit față de cel din timpul săptămânii.

„Programul de transport urban și metropolitan în perioada 30.05.2026 – 1.06.2026

Cu ocazia minivacanței de Rusalii mijloacele de transport în comun vor circula după următorul program:

* 30.05.2026 – circulația se va desfășura între orele 5:30–23:00, conform programului de transport pentru ziua de sâmbătă;

* 31.05.2026 - 1.06.2026– circulația se va desfășura între orele 6:00–23:00, conform programului pentru ziua de duminică”, precizează conducerea CTP într-un comunicat.

Un alt aspect de reținut este că programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil Tranzy.